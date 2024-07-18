FP: Украина готовится отправить на фронт роботов из-за нехватки людей

18 июля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Украинские военные развернут роботов для борьбы с Россией, заявил Александр Камышин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Украина планирует развертывание роботизированных систем в ближайшие 12 месяцев в рамках борьбы с Россией. Об этом сообщил глава оборонной промышленности Украины Александр Камышин, добавив, что решение связано с сокращением человеческих потерь. «Этот год будет годом и наземных систем, и беспилотных наземных систем», — заявил Камышин на открытии оборонного офиса. Его слова передает издание Foreign Policy . Он подчеркнул, что в ближайшие 12 месяцев можно ожидать больше таких систем на передовой, что станет «переломным моментом» в текущем конфликте. По словам Камышина, основная идея заключается в том, чтобы убрать больше войск с линии фронта ради сокращения человеческих потерь. Большинство роботов планируется производить на Украине, и они будут использоваться для различных задач, включая боевые операции и медицинскую эвакуацию. В контрасте с военной стратегией России, которая, по словам Камышина, «спасает технику», Украина стремится «спасать людей», минимизируя их присутствие на передовой. Ранее NYT сообщало, что основатели украинской компании по производству беспилотников «Вирий» работали над созданием роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте. Эти технологии якобы могут дать Украине преимущество против России, которая тоже разрабатывает такие гаджеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина планирует развертывание роботизированных систем в ближайшие 12 месяцев в рамках борьбы с Россией. Об этом сообщил глава оборонной промышленности Украины Александр Камышин, добавив, что решение связано с сокращением человеческих потерь. «Этот год будет годом и наземных систем, и беспилотных наземных систем», — заявил Камышин на открытии оборонного офиса. Его слова передает издание Foreign Policy. Он подчеркнул, что в ближайшие 12 месяцев можно ожидать больше таких систем на передовой, что станет «переломным моментом» в текущем конфликте. По словам Камышина, основная идея заключается в том, чтобы убрать больше войск с линии фронта ради сокращения человеческих потерь. Большинство роботов планируется производить на Украине, и они будут использоваться для различных задач, включая боевые операции и медицинскую эвакуацию. В контрасте с военной стратегией России, которая, по словам Камышина, «спасает технику», Украина стремится «спасать людей», минимизируя их присутствие на передовой. Ранее NYT сообщало, что основатели украинской компании по производству беспилотников «Вирий» работали над созданием роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте. Эти технологии якобы могут дать Украине преимущество против России, которая тоже разрабатывает такие гаджеты.