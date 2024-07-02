NYT: Украина создает роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Благодаря искусственному интеллекту дроны могут стать смертельным инструментом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Недавно на окраине Киева основатели украинской компании по производству беспилотников «Вирий» работали над созданием роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает американское издание The New York Times.

«До недавнего времени пилотом квадрокоптера был человек. Теперь уже нет. Вместо этого, после того как дрон захватил цель, он полетел сам, управляемый программным обеспечением, которое использовало камеру машины для отслеживания», — пишут зарубежные журналисты.

Подобные технологии якобы могут дать Украине преимущество против России, которая тоже разрабатывает такие гаджеты, или помогут ей не отставать от противника, считают авторы материала. При этом должностные лица ООН хотят ограничить использование автономного оружия, так как по опасениям оно может спровоцировать глобальную гонку вооружений.

Однако украинские солдаты беспокоятся по поводу возможности неисправных автономных дронов поражать их собственные силы. Ограничений на такое оружие в будущем может не быть.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Тогда украинский лидер был шокирован таким предложением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недавно на окраине Киева основатели украинской компании по производству беспилотников «Вирий» работали над созданием роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает американское издание The New York Times. «До недавнего времени пилотом квадрокоптера был человек. Теперь уже нет. Вместо этого, после того как дрон захватил цель, он полетел сам, управляемый программным обеспечением, которое использовало камеру машины для отслеживания», — пишут зарубежные журналисты. Подобные технологии якобы могут дать Украине преимущество против России, которая тоже разрабатывает такие гаджеты, или помогут ей не отставать от противника, считают авторы материала. При этом должностные лица ООН хотят ограничить использование автономного оружия, так как по опасениям оно может спровоцировать глобальную гонку вооружений. Однако украинские солдаты беспокоятся по поводу возможности неисправных автономных дронов поражать их собственные силы. Ограничений на такое оружие в будущем может не быть. Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Тогда украинский лидер был шокирован таким предложением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...