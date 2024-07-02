NYT: Украина создает роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте

02 июля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Благодаря искусственному интеллекту дроны могут стать смертельным инструментом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавно на окраине Киева основатели украинской компании по производству беспилотников «Вирий» работали над созданием роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает американское издание The New York Times. «До недавнего времени пилотом квадрокоптера был человек. Теперь уже нет. Вместо этого, после того как дрон захватил цель, он полетел сам, управляемый программным обеспечением, которое использовало камеру машины для отслеживания», — пишут зарубежные журналисты. Подобные технологии якобы могут дать Украине преимущество против России, которая тоже разрабатывает такие гаджеты, или помогут ей не отставать от противника, считают авторы материала. При этом должностные лица ООН хотят ограничить использование автономного оружия, так как по опасениям оно может спровоцировать глобальную гонку вооружений. Однако украинские солдаты беспокоятся по поводу возможности неисправных автономных дронов поражать их собственные силы. Ограничений на такое оружие в будущем может не быть. Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Тогда украинский лидер был шокирован таким предложением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недавно на окраине Киева основатели украинской компании по производству беспилотников «Вирий» работали над созданием роботов-убийц, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает американское издание The New York Times. «До недавнего времени пилотом квадрокоптера был человек. Теперь уже нет. Вместо этого, после того как дрон захватил цель, он полетел сам, управляемый программным обеспечением, которое использовало камеру машины для отслеживания», — пишут зарубежные журналисты. Подобные технологии якобы могут дать Украине преимущество против России, которая тоже разрабатывает такие гаджеты, или помогут ей не отставать от противника, считают авторы материала. При этом должностные лица ООН хотят ограничить использование автономного оружия, так как по опасениям оно может спровоцировать глобальную гонку вооружений. Однако украинские солдаты беспокоятся по поводу возможности неисправных автономных дронов поражать их собственные силы. Ограничений на такое оружие в будущем может не быть. Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Тогда украинский лидер был шокирован таким предложением.