Погибшего при сходе лавины альпиниста Банникова похоронят в Челябинской области

19 июля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Мужчину похоронят в Сатке рядом с бабушкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тело альпиниста из Златоуста Челябинской области, барда Евгения Банникова, который погиб 8 июля при сходе лавины на пике Ленина, транспортируют в Челябинскую область. Его похоронят рядом с бабушкой в Сатке, сообщили URA.RU родные челябинца. «Евгений Банников — талантливый и безумно влюбленный в горы. Мы просим вас помочь вернуть его домой, транспортировка из другой страны обойдется примерно 500 тысяч рублей», — сообщила знакомая погибшего альпиниста. Банникова похоронят в Сатке, где он прожил долгие годы, рядом с бабушкой. Банников погиб на глазах всей группы при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане при сходе лавины. Он предсказал свою смерть в горах в своих песнях и стихах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело альпиниста из Златоуста Челябинской области, барда Евгения Банникова, который погиб 8 июля при сходе лавины на пике Ленина, транспортируют в Челябинскую область. Его похоронят рядом с бабушкой в Сатке, сообщили URA.RU родные челябинца. «Евгений Банников — талантливый и безумно влюбленный в горы. Мы просим вас помочь вернуть его домой, транспортировка из другой страны обойдется примерно 500 тысяч рублей», — сообщила знакомая погибшего альпиниста. Банникова похоронят в Сатке, где он прожил долгие годы, рядом с бабушкой. Банников погиб на глазах всей группы при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане при сходе лавины. Он предсказал свою смерть в горах в своих песнях и стихах.