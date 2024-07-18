18 июля 2024

Погибшего при сходе лавины альпиниста Банникова похоронят в Челябинской области

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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, траур, прощание, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Мужчину похоронят в Сатке рядом с бабушкой Фото:

Тело альпиниста из Златоуста Челябинской области, барда Евгения Банникова, который погиб 8 июля при сходе лавины на пике Ленина, транспортируют в Челябинскую область. Его похоронят рядом с бабушкой в Сатке, сообщили URA.RU родные челябинца.

«Евгений Банников — талантливый и безумно влюбленный в горы. Мы просим вас помочь вернуть его домой, транспортировка из другой страны обойдется примерно 500 тысяч рублей», — сообщила знакомая погибшего альпиниста. Банникова похоронят в Сатке, где он прожил долгие годы, рядом с бабушкой.

Банников погиб на глазах всей группы при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане при сходе лавины. Он предсказал свою смерть в горах в своих песнях и стихах.

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Тело альпиниста из Златоуста Челябинской области, барда Евгения Банникова, который погиб 8 июля при сходе лавины на пике Ленина, транспортируют в Челябинскую область. Его похоронят рядом с бабушкой в Сатке, сообщили URA.RU родные челябинца. «Евгений Банников — талантливый и безумно влюбленный в горы. Мы просим вас помочь вернуть его домой, транспортировка из другой страны обойдется примерно 500 тысяч рублей», — сообщила знакомая погибшего альпиниста. Банникова похоронят в Сатке, где он прожил долгие годы, рядом с бабушкой. Банников погиб на глазах всей группы при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане при сходе лавины. Он предсказал свою смерть в горах в своих песнях и стихах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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