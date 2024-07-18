Челябинский бард предсказал свою гибель в горах в стихах

При восхождении на пик Ленина в Кыргызстане погиб альпинист из Златоуста (Челябинская область), бард Евгений Банников. Жители региона в социальных сетях выражают скорбь в связи с его гибелью и отмечают, что поэт предсказал свою гибель в горах и во льду в своих стихах.
«Они любили жизнь, но горы больше жизни. И потому в горах — остались навсегда», — привел строчки из песни Банникова Сергей Мазин на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» и пожелал альпинисту «покоиться с миром».
Гибель поэта из Златоуста потрясла его близких и знакомых с его творчеством. Ольга Соснина вспомнила еще одни пророческие строки барда.
«Я уйду по дроге один. В путь далёкий зовущий меня. Окружённый безмолвием льдин. Я уйду среди белого дня», — написала она слова из стихотворения Банникова.
Как сообщила ранее URA.RU родственница Наталья Банникова, трагедия произошла при сходе лавины и от сильного удара из снега и льда. Евгений Банников погиб на месте, у всех на глазах. После проведения судебно-медицинской экспертизы в Оше будет решаться вопрос о доставке тела в Златоуст или организации похорон на месте гибели.
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