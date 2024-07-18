Промоушен RCC высказался о нападении бойца ММА Ларкина на туриста во Внуково

Промоушен RCC: мы не готовы делать поспешные выводы о поведении бойца Ларкина

19 июля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Александр Ларкин выступает на боях в категории 83,9 кг (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Промоушен RCC из Екатеринбурга пока не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена Александра Ларкина. Ночью 19 июля появилась новость, что боец ММА напал на мужчину в московском аэропорту Внуково из-за того, что ему помешали доехать на гольф-каре до самолета. «Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления», — заявили URA.RU в пресс-службе RCC. Представители промоушена подчеркнули, что находятся на связи с менеджером бойца и пока не готовы делать поспешные выводы. «Сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений», — подчеркнули в пресс-службе. Как ранее писал telegram-канал Mash, Ларкин сначала ругался с пассажирами, а затем якобы напал на человека. После инцидента бойца и водителя задержали, но после дачи показаний отпустили. Друзья спортсмена покинули место происшествия до приезда полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Промоушен RCC из Екатеринбурга пока не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена Александра Ларкина. Ночью 19 июля появилась новость, что боец ММА напал на мужчину в московском аэропорту Внуково из-за того, что ему помешали доехать на гольф-каре до самолета. «Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления», — заявили URA.RU в пресс-службе RCC. Представители промоушена подчеркнули, что находятся на связи с менеджером бойца и пока не готовы делать поспешные выводы. «Сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений», — подчеркнули в пресс-службе. Как ранее писал telegram-канал Mash, Ларкин сначала ругался с пассажирами, а затем якобы напал на человека. После инцидента бойца и водителя задержали, но после дачи показаний отпустили. Друзья спортсмена покинули место происшествия до приезда полиции.