18 июля 2024

Промоушен RCC высказался о нападении бойца ММА Ларкина на туриста во Внуково

Промоушен RCC: мы не готовы делать поспешные выводы о поведении бойца Ларкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу RCC 17 в КРК «Уралец». Екатеринбург, смешанные единоборства, mma, rcc
Александр Ларкин выступает на боях в категории 83,9 кг (архивное фото) Фото:

Промоушен RCC из Екатеринбурга пока не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена Александра Ларкина. Ночью 19 июля появилась новость, что боец ММА напал на мужчину в московском аэропорту Внуково из-за того, что ему помешали доехать на гольф-каре до самолета.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления», — заявили URA.RU в пресс-службе RCC.

Представители промоушена подчеркнули, что находятся на связи с менеджером бойца и пока не готовы делать поспешные выводы. «Сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений», — подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее писал telegram-канал Mash, Ларкин сначала ругался с пассажирами, а затем якобы напал на человека. После инцидента бойца и водителя задержали, но после дачи показаний отпустили. Друзья спортсмена покинули место происшествия до приезда полиции.

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Промоушен RCC из Екатеринбурга пока не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена Александра Ларкина. Ночью 19 июля появилась новость, что боец ММА напал на мужчину в московском аэропорту Внуково из-за того, что ему помешали доехать на гольф-каре до самолета. «Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления», — заявили URA.RU в пресс-службе RCC. Представители промоушена подчеркнули, что находятся на связи с менеджером бойца и пока не готовы делать поспешные выводы. «Сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений», — подчеркнули в пресс-службе. Как ранее писал telegram-канал Mash, Ларкин сначала ругался с пассажирами, а затем якобы напал на человека. После инцидента бойца и водителя задержали, но после дачи показаний отпустили. Друзья спортсмена покинули место происшествия до приезда полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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