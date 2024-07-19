Прокуратура выяснит, почему в челябинском поезде до Адлера в вагонах 40 градусов

Уральская транспортная прокуратура разберется в ситуации с раскаленными до 40 градусов вагонами поезда Челябинск-Адлер. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной может быть сломанный генератор.
«Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. В СМИ выявлена публикация о том, что в пассажирском поезде № 478 сообщением Адлер-Челябинск температура в вагонах составляет плюс 40 градусов и сломан генератор», — заявили в надзорном органе.
По итогам проверки будет дана оценка действиям перевозчика. Также ведомство изучит, как соблюдены права пассажиров.
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