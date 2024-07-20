20 июля 2024
19 июля 2024

В ХМАО полиция проводит рейды по магазинам, где продают алкоголь в запрещенное время

В ХМАО с начала года выявлено около полусотни нарушений в торговле алкоголем
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года полицейские ХМАО составили 42 протокола за нарушения в торговле алкоголем
С начала года полицейские ХМАО составили 42 протокола за нарушения в торговле алкоголем Фото:

С начала года в ХМАО полицейские выписали почти полсотни протоколов за продажу алкоголя в часы запрета. Об этом URA.RU сообщили в УМВД РФ по ХМАО. 

«В текущем году сотрудниками полиции составлено 42 протокола по этой статье. Нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Все протоколы выписаны в адрес владельцев магазинов. В УМВД Югры обратились к местным жителям, которые знают о нарушениях в торговле алкоголем, с просьбой сообщать об этом в полицию. Сотрудники ведомства в свою очередь обязательно проверят все обращения и примут меры. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд признал экс-главу югорского поселка Хулимсунт Ярослава Ануфриева, получившего 50 тысяч рублей в качестве взятки от местного предпринимателя, виновным и назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Благодаря взятке, предприниматель продолжил торговлю алкоголем после введения с 1 сентября 2022 года новых правил и ограничений на такую деятельность.

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С начала года в ХМАО полицейские выписали почти полсотни протоколов за продажу алкоголя в часы запрета. Об этом URA.RU сообщили в УМВД РФ по ХМАО.  «В текущем году сотрудниками полиции составлено 42 протокола по этой статье. Нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.  Все протоколы выписаны в адрес владельцев магазинов. В УМВД Югры обратились к местным жителям, которые знают о нарушениях в торговле алкоголем, с просьбой сообщать об этом в полицию. Сотрудники ведомства в свою очередь обязательно проверят все обращения и примут меры.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд признал экс-главу югорского поселка Хулимсунт Ярослава Ануфриева, получившего 50 тысяч рублей в качестве взятки от местного предпринимателя, виновным и назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Благодаря взятке, предприниматель продолжил торговлю алкоголем после введения с 1 сентября 2022 года новых правил и ограничений на такую деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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