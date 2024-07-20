В ХМАО полиция проводит рейды по магазинам, где продают алкоголь в запрещенное время

С начала года в ХМАО полицейские выписали почти полсотни протоколов за продажу алкоголя в часы запрета. Об этом URA.RU сообщили в УМВД РФ по ХМАО.
«В текущем году сотрудниками полиции составлено 42 протокола по этой статье. Нарушения особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Все протоколы выписаны в адрес владельцев магазинов. В УМВД Югры обратились к местным жителям, которые знают о нарушениях в торговле алкоголем, с просьбой сообщать об этом в полицию. Сотрудники ведомства в свою очередь обязательно проверят все обращения и примут меры.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд признал экс-главу югорского поселка Хулимсунт Ярослава Ануфриева, получившего 50 тысяч рублей в качестве взятки от местного предпринимателя, виновным и назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Благодаря взятке, предприниматель продолжил торговлю алкоголем после введения с 1 сентября 2022 года новых правил и ограничений на такую деятельность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!