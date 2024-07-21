Блогеру Анастасии Ивлеевой запрещен выезд из России из-за накопившихся долгов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, ее долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 20,9 миллиона рублей.
«Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов», — заявил telegram-канал. Там отметили, что блогер должна почти 21 миллион рублей. Сейчас Ивлееву разыскивают приставы.
Ранее сообщалось, что у Ивлеевой арестовали автомобиль Lamborghini из-за долгов перед налоговой. На авто также наложен запрет на регистрационные действия. Отмечается, что за год пользования Lamborghini, блогер получила более 70 штрафов за превышение скорости, общая сумма которых составляет 100 тысяч рублей.
Против нее 27 июня возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов. Общая сумма, которую приставы хотели взыскать с Ивлеевой, составляла более 11,3 миллиона рублей, передает RT.
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