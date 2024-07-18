Развлечения Знаменитости Shot: у Ивлеевой арестовали Lamborghini 18 июля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 + Анастасия Ивлеева купила автомобиль еще в прошлом году Фото: Соцсети У блогерши Анастасии Ивлеевой арестовали автомобиль Lamborghini из-за долгов перед налоговой. Об этом сообщает telegam-канал Shot. «Lamborghini Ивлеевой арестован из-за ее долгов по налогам. Блогерша взяла новенькую машину в прошлом году в кредит за 40 миллионов рублей на семь лет», — говорится в публикации. Отмечается, что на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия. Отмечается, что Ивлеева любит быструю езду. За год пользования Lamborghini, она получила 72 штрафа за превышение скорости. Общая сумма — 100 тысяч рублей. По данным Shot, Ивлеева должна налоговой 21 миллион рублей. Согласно информации от ФССП, общая сумма, которую взыскивают с Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей. Против блогерши возбуждено и исполнительное производство за неуплату налогов, передает «Национальная служба новостей». Из-за этого у нее заблокированы счета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У блогерши Анастасии Ивлеевой арестовали автомобиль Lamborghini из-за долгов перед налоговой. Об этом сообщает telegam-канал Shot. «Lamborghini Ивлеевой арестован из-за ее долгов по налогам. Блогерша взяла новенькую машину в прошлом году в кредит за 40 миллионов рублей на семь лет», — говорится в публикации. Отмечается, что на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия. Отмечается, что Ивлеева любит быструю езду. За год пользования Lamborghini, она получила 72 штрафа за превышение скорости. Общая сумма — 100 тысяч рублей. По данным Shot, Ивлеева должна налоговой 21 миллион рублей. Согласно информации от ФССП, общая сумма, которую взыскивают с Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей. Против блогерши возбуждено и исполнительное производство за неуплату налогов, передает «Национальная служба новостей». Из-за этого у нее заблокированы счета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям