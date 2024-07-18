Shot: у Ивлеевой арестовали Lamborghini

У блогерши Анастасии Ивлеевой арестовали автомобиль Lamborghini из-за долгов перед налоговой. Об этом сообщает telegam-канал Shot.
«Lamborghini Ивлеевой арестован из-за ее долгов по налогам. Блогерша взяла новенькую машину в прошлом году в кредит за 40 миллионов рублей на семь лет», — говорится в публикации. Отмечается, что на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия.
Отмечается, что Ивлеева любит быструю езду. За год пользования Lamborghini, она получила 72 штрафа за превышение скорости. Общая сумма — 100 тысяч рублей. По данным Shot, Ивлеева должна налоговой 21 миллион рублей.
Согласно информации от ФССП, общая сумма, которую взыскивают с Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей. Против блогерши возбуждено и исполнительное производство за неуплату налогов, передает «Национальная служба новостей». Из-за этого у нее заблокированы счета.
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