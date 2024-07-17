Приставы требуют с Ивлеевой более 11,3 млн рублей налогов

17 июля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Общая сумма, которую взыскивают с Анастасии Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала исполнительное производство в отношении популярного блогера Анастасии Ивлеевой по факту неуплаты налогов. Общая сумма, которую взыскивают с Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей. «Исполнительное производство было возбуждено 27 июня. Приставы взыскивают с Ивлеевой налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на Банк данных исполнительных производств ФССП. На текущий момент общая задолженность блогера перед налоговой службой достигла почти 21 миллиона рублей. ФНС направила решения о приостановке операций по счетам Ивлеевой в несколько крупных банков. Счета блогера были заморожены еще 4 июня, когда задолженность по налогам составляла 11,3 миллиона рублей. При этом ООО «Коленки пчелы», где Ивлеева выступает учредителем, сократило свою налоговую задолженность с 1,3 миллиона до 442,5 тысячи рублей. В июне российский блогер Анастасия Ивлеева после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала азиатский ресторан. Заведение получило название «NUDLES». Тогда на Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган ее нового ресторана, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала исполнительное производство в отношении популярного блогера Анастасии Ивлеевой по факту неуплаты налогов. Общая сумма, которую взыскивают с Ивлеевой, составляет более 11,3 миллиона рублей. «Исполнительное производство было возбуждено 27 июня. Приставы взыскивают с Ивлеевой налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на Банк данных исполнительных производств ФССП. На текущий момент общая задолженность блогера перед налоговой службой достигла почти 21 миллиона рублей. ФНС направила решения о приостановке операций по счетам Ивлеевой в несколько крупных банков. Счета блогера были заморожены еще 4 июня, когда задолженность по налогам составляла 11,3 миллиона рублей. При этом ООО «Коленки пчелы», где Ивлеева выступает учредителем, сократило свою налоговую задолженность с 1,3 миллиона до 442,5 тысячи рублей. В июне российский блогер Анастасия Ивлеева после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала азиатский ресторан. Заведение получило название «NUDLES». Тогда на Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган ее нового ресторана, сообщает «Национальная служба новостей».