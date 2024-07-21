От хранения ящиков икры до попытки самоубийства в СИЗО: чем известен экс-министр спорта Дагестана

Экс-мэр Кизилюрта Магомедов нанес себе увечья в СИЗО

21 июля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Магомедова проверяли по хищениям бюджетных средств и причастности к резонансным убийствам на протяжении последних 30 лет Фото: П/с Басманного суда/ТАСС Бывший министр спорта Дагестана и экс-мэр Кизилюрта Магомед Магомедов совершил попытку самоубийства в камере в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Он был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы. Магомедов возглавлял город в Дагестане с мая 2021 года. URA.RU рассказывает, чем известен экс-министр спорта Дагестана Магомедов. Хранение черной икры и задержание Глава Кизилюрта Магомед Магомедов был задержан 3 октября 2023 года. Его проверяли по хищениям бюджетных средств и причастности к резонансным убийствам на протяжении последних 30 лет. По версии следствия, в 2008 году он присвоил себе 14 миллионов рублей, которые были выделены для проведения берегозащитных работ в Аймакинском ущелье в селе Гергебиль. Далее он украл еще девять миллионов рублей, направленных на берегостроительные работы в селе Аймаки. Кроме того, Магомедов, как полагает следствие, присвоил себе около 50 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на строительство канала и проведение питьевой воды для жителей села Кикуни. Также эти деньги были предусмотрены для сферы ЖКХ. Магомедов был причастен к покушению на главу Минсельхоза республики в 1992 году, убийству коммерсанта Сиржудинова и его сына в августе 2006-го, а также его жены пятью годами позже, пишет Shot. Также экс-глава города Кизилюрт мог быть причастен к созданию ОПГ в окрестностях Гергебильского района. В 1998 году мог быть организатором заявления прокурора Махачкалы, который расследовал захват здания Госсовета Дагестана. При задержании были найдены и изъяты несколько единиц оружия, ящики с икрой, многочисленные часы, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Стоимость приобретенного не соответствовала официальным доходам фигуранта, пишут «Известия». Арест Главу дагестанского Кизилюрта арестовал суд Москвы 5 октября 2023 года. Заседание прошло в закрытом режиме. О закрытии процесса просил представитель СК в целях сохранения тайны следствия. На заседание пришло около 20 родственников и друзей обвиняемого, по распоряжению судьи они покинули зал. Попытка самоубийства Мамедов, находясь в камере в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, нанес себе увечья, сообщил РИА Новости источник. Угрозы его жизни нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр спорта Дагестана и экс-мэр Кизилюрта Магомед Магомедов совершил попытку самоубийства в камере в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Он был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы. Магомедов возглавлял город в Дагестане с мая 2021 года. URA.RU рассказывает, чем известен экс-министр спорта Дагестана Магомедов. Глава Кизилюрта Магомед Магомедов был задержан 3 октября 2023 года. Его проверяли по хищениям бюджетных средств и причастности к резонансным убийствам на протяжении последних 30 лет. По версии следствия, в 2008 году он присвоил себе 14 миллионов рублей, которые были выделены для проведения берегозащитных работ в Аймакинском ущелье в селе Гергебиль. Далее он украл еще девять миллионов рублей, направленных на берегостроительные работы в селе Аймаки. Кроме того, Магомедов, как полагает следствие, присвоил себе около 50 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на строительство канала и проведение питьевой воды для жителей села Кикуни. Также эти деньги были предусмотрены для сферы ЖКХ. Магомедов был причастен к покушению на главу Минсельхоза республики в 1992 году, убийству коммерсанта Сиржудинова и его сына в августе 2006-го, а также его жены пятью годами позже, пишет Shot. Также экс-глава города Кизилюрт мог быть причастен к созданию ОПГ в окрестностях Гергебильского района. В 1998 году мог быть организатором заявления прокурора Махачкалы, который расследовал захват здания Госсовета Дагестана. При задержании были найдены и изъяты несколько единиц оружия, ящики с икрой, многочисленные часы, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Стоимость приобретенного не соответствовала официальным доходам фигуранта, пишут «Известия». Главу дагестанского Кизилюрта арестовал суд Москвы 5 октября 2023 года. Заседание прошло в закрытом режиме. О закрытии процесса просил представитель СК в целях сохранения тайны следствия. На заседание пришло около 20 родственников и друзей обвиняемого, по распоряжению судьи они покинули зал. Мамедов, находясь в камере в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, нанес себе увечья, сообщил РИА Новости источник. Угрозы его жизни нет.