В Ozon пошли на уступку курьерам, устроившим забастовку в Екатеринбурге

В компании курьерам пообещали дополнительные выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маркетплейс Ozon заявил, что курьеры будут получать дополнительные выплаты, пока график доставки не вернется в прежний режим. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании, комментируя забастовку сотрудников в Екатеринбурге

«Утром, 22 июля была проведена встреча с группой курьеров Екатеринбурга и Свердловской области. На ней совместно с руководством сотрудники договорились о дополнительных выплатах в период нормализации сроков отгрузки», — рассказали в Ozon. По словам компании, коммуникация между курьерами и руководством доставки теперь будет производиться по прямым каналам.

В Ozon добавили, что в регионе есть дефицит складского персонала, поэтому операции проводятся медленнее, а курьеры развозят заказы позже, однако доставка возвращается к прежнему режиму работы. Там пообещали, что заказы, которые задержались 21 июля, доедут покупателям в ближайшие дни.

Забастовка курьеров Ozon прошла 21 июля. Сотрудники требовали руководство из Москвы разрешить вопрос с недостаточной оплатой труда. Компания опровергла информацию о массовом протесте сотрудников и невыходе всех курьеров региона на смены.