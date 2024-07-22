В Ozon пошли на уступку курьерам, устроившим забастовку в Екатеринбурге

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Распределительный центр OZON. Екатеринбург, ozon, озон, распределительный центр ozon, распределительный центр озон
В компании курьерам пообещали дополнительные выплаты Фото:

Маркетплейс Ozon заявил, что курьеры будут получать дополнительные выплаты, пока график доставки не вернется в прежний режим. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании, комментируя забастовку сотрудников в Екатеринбурге

«Утром, 22 июля была проведена встреча с группой курьеров Екатеринбурга и Свердловской области. На ней совместно с руководством сотрудники договорились о дополнительных выплатах в период нормализации сроков отгрузки», — рассказали в Ozon. По словам компании, коммуникация между курьерами и руководством доставки теперь будет производиться по прямым каналам.

В Ozon добавили, что в регионе есть дефицит складского персонала, поэтому операции проводятся медленнее, а курьеры развозят заказы позже, однако доставка возвращается к прежнему режиму работы. Там пообещали, что заказы, которые задержались 21 июля, доедут покупателям в ближайшие дни.

Забастовка курьеров Ozon прошла 21 июля. Сотрудники требовали руководство из Москвы разрешить вопрос с недостаточной оплатой труда. Компания опровергла информацию о массовом протесте сотрудников и невыходе всех курьеров региона на смены.

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Маркетплейс Ozon заявил, что курьеры будут получать дополнительные выплаты, пока график доставки не вернется в прежний режим. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании, комментируя забастовку сотрудников в Екатеринбурге «Утром, 22 июля была проведена встреча с группой курьеров Екатеринбурга и Свердловской области. На ней совместно с руководством сотрудники договорились о дополнительных выплатах в период нормализации сроков отгрузки», — рассказали в Ozon. По словам компании, коммуникация между курьерами и руководством доставки теперь будет производиться по прямым каналам. В Ozon добавили, что в регионе есть дефицит складского персонала, поэтому операции проводятся медленнее, а курьеры развозят заказы позже, однако доставка возвращается к прежнему режиму работы. Там пообещали, что заказы, которые задержались 21 июля, доедут покупателям в ближайшие дни. Забастовка курьеров Ozon прошла 21 июля. Сотрудники требовали руководство из Москвы разрешить вопрос с недостаточной оплатой труда. Компания опровергла информацию о массовом протесте сотрудников и невыходе всех курьеров региона на смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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