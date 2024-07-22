Врио главы ХМАО Кухарук поручил подчиненным ускорить капитальный ремонт школы

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук дал задание подчиненным об ускорении капитального ремонта в школе №4 Мегиона. Об этом он рассказал в ходе встречи с горожанами, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы посетили школу №4. По контракту планировалось завершишь работы в конце января-начале февраля 2025 года, но решили запараллелить процессы приобретения необходимого оборудования, чтобы ребята смогли со второго полугодия полноценно зайти в учебный процесс», — прокомментировал Кухарук.
Кроме того, он поручил предусмотреть благоустройство пришкольной территории. Существующий проект капитального ремонта школы не включал такие виды работ. Но теперь обновление внутреннего двора учебного заведения будет предусмотрено отдельно.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию визита врио губернатора Руслана Кухарука в Мегион. Он уже провел встречу с депутатами и администрацией города, посетил несколько городских объектов, а теперь общается с жителями.
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