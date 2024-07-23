Врио губернатора ХМАО объехал Ханты-Мансийск на велосипеде

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук преодолел на велосипеде путь от мэрии Ханты-Мансийска до речного вокзала, двигаясь по Восточной объездной. Во время поездки он подмечал недоработки, которые необходимо исправить в городе.
«Впервые за все время удалось уйти с работы не так поздно и проехать по городу — по Восточной объездной к речному вокзалу… Хотя все же обращаешь внимание на моменты, которые нужно усовершенствовать. Понизить бордюры, сделать тротуары, которые периодически обрываются на полпути, упираясь в проезжую часть», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
В общем и целом, врио главы региона отметил, что Ханты-Мансийск — спортивный город, который вполне комфортен для летних видов спорта. Во время своей поездки он познакомился с местными жителями, высказавшими большое количество идей по усовершенствованию столицы ХМАО. Чтобы увидеть и не потерять эти предложения, Кухарук опубликовал пост, где предложил спортсменам присылать комментарии с идеями для улучшения города.
Недавно URA.RU сообщало, что Кухарук преодолел экватор в рабочих поездках по региону. Он объехал ровно половину Югры — 11 городов и районов. Ожидается, что до конца недели он посетит еще три муниципалитета.
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