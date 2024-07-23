23 июля 2024

Врио губернатора ХМАО объехал Ханты-Мансийск на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук проехал на велосипеде от мэрии Ханты-Мансийска до речного вокзала
Кухарук проехал на велосипеде от мэрии Ханты-Мансийска до речного вокзала Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук преодолел на велосипеде путь от мэрии Ханты-Мансийска до речного вокзала, двигаясь по Восточной объездной. Во время поездки он подмечал недоработки, которые необходимо исправить в городе.

«Впервые за все время удалось уйти с работы не так поздно и проехать по городу — по Восточной объездной к речному вокзалу… Хотя все же обращаешь внимание на моменты, которые нужно усовершенствовать. Понизить бордюры, сделать тротуары, которые периодически обрываются на полпути, упираясь в проезжую часть», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

В общем и целом, врио главы региона отметил, что Ханты-Мансийск — спортивный город, который вполне комфортен для летних видов спорта. Во время своей поездки он познакомился с местными жителями, высказавшими большое количество идей по усовершенствованию столицы ХМАО. Чтобы увидеть и не потерять эти предложения, Кухарук опубликовал пост, где предложил спортсменам присылать комментарии с идеями для улучшения города.

Недавно URA.RU сообщало, что Кухарук преодолел экватор в рабочих поездках по региону. Он объехал ровно половину Югры — 11 городов и районов. Ожидается, что до конца недели он посетит еще три муниципалитета.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук преодолел на велосипеде путь от мэрии Ханты-Мансийска до речного вокзала, двигаясь по Восточной объездной. Во время поездки он подмечал недоработки, которые необходимо исправить в городе. «Впервые за все время удалось уйти с работы не так поздно и проехать по городу — по Восточной объездной к речному вокзалу… Хотя все же обращаешь внимание на моменты, которые нужно усовершенствовать. Понизить бордюры, сделать тротуары, которые периодически обрываются на полпути, упираясь в проезжую часть», — написал Кухарук в своем telegram-канале. В общем и целом, врио главы региона отметил, что Ханты-Мансийск — спортивный город, который вполне комфортен для летних видов спорта. Во время своей поездки он познакомился с местными жителями, высказавшими большое количество идей по усовершенствованию столицы ХМАО. Чтобы увидеть и не потерять эти предложения, Кухарук опубликовал пост, где предложил спортсменам присылать комментарии с идеями для улучшения города. Недавно URA.RU сообщало, что Кухарук преодолел экватор в рабочих поездках по региону. Он объехал ровно половину Югры — 11 городов и районов. Ожидается, что до конца недели он посетит еще три муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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