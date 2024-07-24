Кухарук планирует поездку в самый восточный город ХМАО

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук 26 июля приедет в Радужный — самый восточный город ХМАО. Он встретится с местными властями, посетит городские объекты и пообщается с жителями.
«Продолжаю работу, следующее место встречи – город Радужный, буду здесь в пятницу, 26 июля. На встречах с командой муниципалитета и жителями обсудим текущие задачи, возможности развития города, обязательно проеду по городским объектам, в том числе и по местам из ваших запросов», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Врио главы Югры попросил жителей написать ему в соцсетях о волнующих их проблемах и учреждениях, где обязательно нужно побывать. Кухарук объехал половину муниципалитетов ХМАО, еще 11 он планирует посетить в ближайший месяц.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора Югры приехал в Мегион (ХМАО). Он встретился с местными властями и выслушал вопросы горожан.
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