24 июля 2024

Кухарук планирует поездку в самый восточный город ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собирается посетить Радужный
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук приедет в Радужный
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук приедет в Радужный Фото:

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук 26 июля приедет в Радужный — самый восточный город ХМАО. Он встретится с местными властями, посетит городские объекты и пообщается с жителями.

«Продолжаю работу, следующее место встречи – город Радужный, буду здесь в пятницу, 26 июля. На встречах с командой муниципалитета и жителями обсудим текущие задачи, возможности развития города, обязательно проеду по городским объектам, в том числе и по местам из ваших запросов», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Врио главы Югры попросил жителей написать ему в соцсетях о волнующих их проблемах и учреждениях, где обязательно нужно побывать. Кухарук объехал половину муниципалитетов ХМАО, еще 11 он планирует посетить в ближайший месяц.

 Ранее URA.RU писало, что врио губернатора Югры приехал в Мегион (ХМАО). Он встретился с местными властями и выслушал вопросы горожан.

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Врио губернатора Югры Руслан Кухарук 26 июля приедет в Радужный — самый восточный город ХМАО. Он встретится с местными властями, посетит городские объекты и пообщается с жителями. «Продолжаю работу, следующее место встречи – город Радужный, буду здесь в пятницу, 26 июля. На встречах с командой муниципалитета и жителями обсудим текущие задачи, возможности развития города, обязательно проеду по городским объектам, в том числе и по местам из ваших запросов», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Врио главы Югры попросил жителей написать ему в соцсетях о волнующих их проблемах и учреждениях, где обязательно нужно побывать. Кухарук объехал половину муниципалитетов ХМАО, еще 11 он планирует посетить в ближайший месяц.  Ранее URA.RU писало, что врио губернатора Югры приехал в Мегион (ХМАО). Он встретился с местными властями и выслушал вопросы горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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