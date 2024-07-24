После попытки нападения на депутата Калининского райсовета Челябинска Антона Рыжего патриотическая организация решила помочь ему в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях. Об этом корреспонденту URA.RU 24 июля на одном из детских праздников рассказал сам Рыжий.
«Мой слоган — это комфортный район, счастливые люди. Однако комфорт невозможен, когда беспорядок и хаос происходит в наших с вами дворах. Не так давно на очередном мероприятии хулиганы помешали празднику, и мы обратились к общественникам. На помощь пришла патриотичная организация, спасибо им за это большое», — сообщил Антон Рыжий.
Также Рыжий подметил, что на детском празднике, который проходил 24 июля благодаря патриотической дружине было спокойно, дружно и мирно. Теперь контролировать порядок на праздниках будет данная организация. Такая поддержка поможет избежать конфликтных ситуаций, влекущих за собой риски для здоровья всех участников мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что на депутата Антона Рыжего совершена попытка нападения. Это произошло на одном из детских праздников, 18 июля. Тогда на праздник пришли люди, которые раздавали листовки одной из партий. Один из группы подошел к Рыжему, тыкал в лицо телефоном, а после толкнул. Ситуация грозила потасовкой. Была вызвана полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!