25 июля 2024

Челябинские спасатели дали советы по поведению при ливнях

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск, дождь
При ливнях и грозах с градом стоит тщательнее соблюдать меры безопасности Фото:

Прибрать вещи на балконе, обесточить приборы и лучше смотреть за детьми советуют сотрудники МЧС России по Челябинской области при сильных ливнях и грозах с градом. Они рекомендуют также держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.

«На ближайшие дни прогнозируется ветреная и дождливая погода с грозами, возможен град. Соблюдай меры личной безопасности: возьми под особый контроль детей и не оставляй их без присмотра; заблаговременно убери хозяйственные вещи с балконов, закрой окна; избегай рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций; обесточь электроприборы при скачках электричества», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые накроют регион в конце недели. Каспийский циклон продержится в области до воскресенья. Онлайн-трансляцию всех событий ведут корреспонденты URA.RU.

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Прибрать вещи на балконе, обесточить приборы и лучше смотреть за детьми советуют сотрудники МЧС России по Челябинской области при сильных ливнях и грозах с градом. Они рекомендуют также держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. «На ближайшие дни прогнозируется ветреная и дождливая погода с грозами, возможен град. Соблюдай меры личной безопасности: возьми под особый контроль детей и не оставляй их без присмотра; заблаговременно убери хозяйственные вещи с балконов, закрой окна; избегай рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций; обесточь электроприборы при скачках электричества», — отметили в пресс-службе регионального МЧС. Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые накроют регион в конце недели. Каспийский циклон продержится в области до воскресенья. Онлайн-трансляцию всех событий ведут корреспонденты URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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