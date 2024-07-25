Челябинские спасатели дали советы по поведению при ливнях

26 июля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

При ливнях и грозах с градом стоит тщательнее соблюдать меры безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прибрать вещи на балконе, обесточить приборы и лучше смотреть за детьми советуют сотрудники МЧС России по Челябинской области при сильных ливнях и грозах с градом. Они рекомендуют также держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. «На ближайшие дни прогнозируется ветреная и дождливая погода с грозами, возможен град. Соблюдай меры личной безопасности: возьми под особый контроль детей и не оставляй их без присмотра; заблаговременно убери хозяйственные вещи с балконов, закрой окна; избегай рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций; обесточь электроприборы при скачках электричества», — отметили в пресс-службе регионального МЧС. Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые накроют регион в конце недели. Каспийский циклон продержится в области до воскресенья. Онлайн-трансляцию всех событий ведут корреспонденты URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибрать вещи на балконе, обесточить приборы и лучше смотреть за детьми советуют сотрудники МЧС России по Челябинской области при сильных ливнях и грозах с градом. Они рекомендуют также держаться подальше от рекламных щитов и деревьев. «На ближайшие дни прогнозируется ветреная и дождливая погода с грозами, возможен град. Соблюдай меры личной безопасности: возьми под особый контроль детей и не оставляй их без присмотра; заблаговременно убери хозяйственные вещи с балконов, закрой окна; избегай рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций; обесточь электроприборы при скачках электричества», — отметили в пресс-службе регионального МЧС. Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые накроют регион в конце недели. Каспийский циклон продержится в области до воскресенья. Онлайн-трансляцию всех событий ведут корреспонденты URA.RU.