25 июля 2024

На поиски больного ДЦП свердловчанина вышли более 100 полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверили 15 километров в радиусе пропажи
Силовики проверили 15 километров в радиусе пропажи Фото:

Более 100 полицейских вышли на поиски 20-летнего Даниила Багаутдинова с ДЦП, который пропал в районе деревни Татарская Еманзельга Красноуфимского округа (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

"Искать Даниила Багаутдинова вышли более 100 сотрудников полиции. Поисковой группой было проверено 15 километров в радиусе пропажи", — пояснили в ведомстве.

Местонахождение молодого человека неизвестно с 21 июля. Он нуждается в медицинской помощи. К поискам пропавшего также подключились волонтеры из отряда "ЛизаАлерт".

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Более 100 полицейских вышли на поиски 20-летнего Даниила Багаутдинова с ДЦП, который пропал в районе деревни Татарская Еманзельга Красноуфимского округа (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД. "Искать Даниила Багаутдинова вышли более 100 сотрудников полиции. Поисковой группой было проверено 15 километров в радиусе пропажи", — пояснили в ведомстве. Местонахождение молодого человека неизвестно с 21 июля. Он нуждается в медицинской помощи. К поискам пропавшего также подключились волонтеры из отряда "ЛизаАлерт".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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