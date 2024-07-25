На поиски больного ДЦП свердловчанина вышли более 100 полицейских

Силовики проверили 15 километров в радиусе пропажи
Более 100 полицейских вышли на поиски 20-летнего Даниила Багаутдинова с ДЦП, который пропал в районе деревни Татарская Еманзельга Красноуфимского округа (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
"Искать Даниила Багаутдинова вышли более 100 сотрудников полиции. Поисковой группой было проверено 15 километров в радиусе пропажи", — пояснили в ведомстве.
Местонахождение молодого человека неизвестно с 21 июля. Он нуждается в медицинской помощи. К поискам пропавшего также подключились волонтеры из отряда "ЛизаАлерт".
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