Свердловская прокуратура проверяет инцидент с падением 7-летнего ребенка из окна

Прокуратора организовала проверку после падения семилетнего мальчика из окна второго этажа в детском оздоровительном комплексе «Звездный», из-за чего порвал щеку, сломал зубы и получил черепно-мозговую травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми», — следует из сообщения.
Инцидент произошел 25 июля. По словам матери пострадавшего, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. Врачи уже сделали снимки, отметив, что обошлось без переломов, однако прогнозов сейчас дать не могут.
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