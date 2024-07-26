Свердловская прокуратура проверяет инцидент с падением 7-летнего ребенка из окна

26 июля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Ребенок облокотился на москитную сетку окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратора организовала проверку после падения семилетнего мальчика из окна второго этажа в детском оздоровительном комплексе «Звездный», из-за чего порвал щеку, сломал зубы и получил черепно-мозговую травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми», — следует из сообщения. Инцидент произошел 25 июля. По словам матери пострадавшего, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. Врачи уже сделали снимки, отметив, что обошлось без переломов, однако прогнозов сейчас дать не могут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратора организовала проверку после падения семилетнего мальчика из окна второго этажа в детском оздоровительном комплексе «Звездный», из-за чего порвал щеку, сломал зубы и получил черепно-мозговую травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми», — следует из сообщения. Инцидент произошел 25 июля. По словам матери пострадавшего, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. Врачи уже сделали снимки, отметив, что обошлось без переломов, однако прогнозов сейчас дать не могут.