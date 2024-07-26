Свердловская прокуратура проверяет инцидент с падением 7-летнего ребенка из окна

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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Ребенок облокотился на москитную сетку окна Фото:

Прокуратора организовала проверку после падения семилетнего мальчика из окна второго этажа в детском оздоровительном комплексе «Звездный», из-за чего порвал щеку, сломал зубы и получил черепно-мозговую травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми», — следует из сообщения.

Инцидент произошел 25 июля. По словам матери пострадавшего, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. Врачи уже сделали снимки, отметив, что обошлось без переломов, однако прогнозов сейчас дать не могут.

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Прокуратора организовала проверку после падения семилетнего мальчика из окна второго этажа в детском оздоровительном комплексе «Звездный», из-за чего порвал щеку, сломал зубы и получил черепно-мозговую травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми», — следует из сообщения. Инцидент произошел 25 июля. По словам матери пострадавшего, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. Врачи уже сделали снимки, отметив, что обошлось без переломов, однако прогнозов сейчас дать не могут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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