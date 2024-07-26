26 июля 2024

Мэр Сургута назвал причину скопления мусора во дворах

Скопление мусора во дворах Сургута произошло из-за массового сбоя спецтехники
© Служба новостей «URA.RU»
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Слепов пообещал, что проблема с мусором в Сургуте решится к концу следующей недели
Слепов пообещал, что проблема с мусором в Сургуте решится к концу следующей недели Фото:

Жители Сургута жалуются на мусор, который скапливается во дворах и дачных кооперативах. Причина этого в том, что у регионального оператора вывоза отходов произошел массовый выход из строя спецтехники, сообщил мэр города Максим Слепов.

«Большой блок вопросов в ваших комментариях, друзья, по мусору во дворах и дачных кооперативах. Переполненные баки вижу и во время утренних обходов… Региональный оператор пояснил причину: массовый выход из строя спецтехники», — написал Слепов в своем telegram-канале.

По его словам, технику уже починили и она возвращается на линии. Глава города пообещал, что вопрос будет решен к концу следующей недели.

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Жители Сургута жалуются на мусор, который скапливается во дворах и дачных кооперативах. Причина этого в том, что у регионального оператора вывоза отходов произошел массовый выход из строя спецтехники, сообщил мэр города Максим Слепов. «Большой блок вопросов в ваших комментариях, друзья, по мусору во дворах и дачных кооперативах. Переполненные баки вижу и во время утренних обходов… Региональный оператор пояснил причину: массовый выход из строя спецтехники», — написал Слепов в своем telegram-канале. По его словам, технику уже починили и она возвращается на линии. Глава города пообещал, что вопрос будет решен к концу следующей недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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