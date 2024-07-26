Мэр Сургута назвал причину скопления мусора во дворах

Жители Сургута жалуются на мусор, который скапливается во дворах и дачных кооперативах. Причина этого в том, что у регионального оператора вывоза отходов произошел массовый выход из строя спецтехники, сообщил мэр города Максим Слепов.
«Большой блок вопросов в ваших комментариях, друзья, по мусору во дворах и дачных кооперативах. Переполненные баки вижу и во время утренних обходов… Региональный оператор пояснил причину: массовый выход из строя спецтехники», — написал Слепов в своем telegram-канале.
По его словам, технику уже починили и она возвращается на линии. Глава города пообещал, что вопрос будет решен к концу следующей недели.
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