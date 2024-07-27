27 июля 2024

В Златоусте на оружейном фестивале спел Трофим. Видео

В Златоусте выступил певец Сергей Трофимов
© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., гитара, гриф
Трофим стал хедлайнером фестиваля в Златоусте Фото:

На площадке Седьмого всероссийского Бушуевского фестиваля в Златоусте вечером 27 июля выступил автор-исполнитель Трофим (псевдоним Сергея Трофимова). Об этом сообщили в соцсетях участники мероприятия.

«Искрометный юмор и душевные песни. И дождь не помеха, потому что к нам в Златоуст приехал Сергей Трофимов», — написали очевидцы в социальной сети.

Исполнитель спел свои известные композиции на главной сцене фестиваля в районе водоема Тарелка. В течение первого фестивального дня он посетил выставочную территорию мероприятия и поинтересовался продукцией местных мастеров-оружейников.

Культурно-развлекательная программа Бушуевского фестиваля 27 июля завершилась салютом. На сценическую площадку во время торжественного закрытия 28 июля выйдет группа «Ирония судьбы».

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На площадке Седьмого всероссийского Бушуевского фестиваля в Златоусте вечером 27 июля выступил автор-исполнитель Трофим (псевдоним Сергея Трофимова). Об этом сообщили в соцсетях участники мероприятия. «Искрометный юмор и душевные песни. И дождь не помеха, потому что к нам в Златоуст приехал Сергей Трофимов», — написали очевидцы в социальной сети. Исполнитель спел свои известные композиции на главной сцене фестиваля в районе водоема Тарелка. В течение первого фестивального дня он посетил выставочную территорию мероприятия и поинтересовался продукцией местных мастеров-оружейников. Культурно-развлекательная программа Бушуевского фестиваля 27 июля завершилась салютом. На сценическую площадку во время торжественного закрытия 28 июля выйдет группа «Ирония судьбы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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