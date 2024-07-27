На площадке Седьмого всероссийского Бушуевского фестиваля в Златоусте вечером 27 июля выступил автор-исполнитель Трофим (псевдоним Сергея Трофимова). Об этом сообщили в соцсетях участники мероприятия.
«Искрометный юмор и душевные песни. И дождь не помеха, потому что к нам в Златоуст приехал Сергей Трофимов», — написали очевидцы в социальной сети.
Исполнитель спел свои известные композиции на главной сцене фестиваля в районе водоема Тарелка. В течение первого фестивального дня он посетил выставочную территорию мероприятия и поинтересовался продукцией местных мастеров-оружейников.
Культурно-развлекательная программа Бушуевского фестиваля 27 июля завершилась салютом. На сценическую площадку во время торжественного закрытия 28 июля выйдет группа «Ирония судьбы».
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