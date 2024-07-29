В Тюменской области 85-летняя женщина вышла за грибами и не вернулась. Фото

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Женщина 27 июля ушла в лес за грибами
Женщина 27 июля ушла в лес за грибами Фото:

В Тюменской области в селе Матмасы ищут 85-летнюю женщину. Она 27 июля вышла в лес за грибами и не вернулась. Об этом сообщили в поиском отряде "Тюмень Регион Спас".

"Пропал человек! Тузмухаметова Амина, 85 лет. 27 июля 2024 года ушла в лес за грибами и не вернулась", — сообщили в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".

Женщина была одета в красную безрукавку, темные штаны и синие резиновые сапоги. Всех, кто знает местоположение тюменки, просят позвонить инфоргу поиска Марине по номеру 8-982-803-94-37 либо обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52.

Женщина ушла в лес за грибами и пропала
Женщина ушла в лес за грибами и пропала
Фото:

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В Тюменской области в селе Матмасы ищут 85-летнюю женщину. Она 27 июля вышла в лес за грибами и не вернулась. Об этом сообщили в поиском отряде "Тюмень Регион Спас". "Пропал человек! Тузмухаметова Амина, 85 лет. 27 июля 2024 года ушла в лес за грибами и не вернулась", — сообщили в группе отряда в соцсети "ВКонтакте". Женщина была одета в красную безрукавку, темные штаны и синие резиновые сапоги. Всех, кто знает местоположение тюменки, просят позвонить инфоргу поиска Марине по номеру 8-982-803-94-37 либо обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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