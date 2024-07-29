Женщина 27 июля ушла в лес за грибами
В Тюменской области в селе Матмасы ищут 85-летнюю женщину. Она 27 июля вышла в лес за грибами и не вернулась. Об этом сообщили в поиском отряде "Тюмень Регион Спас".
"Пропал человек! Тузмухаметова Амина, 85 лет. 27 июля 2024 года ушла в лес за грибами и не вернулась", — сообщили в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".
Женщина была одета в красную безрукавку, темные штаны и синие резиновые сапоги. Всех, кто знает местоположение тюменки, просят позвонить инфоргу поиска Марине по номеру 8-982-803-94-37 либо обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52.
Женщина ушла в лес за грибами и пропала
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