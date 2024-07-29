Бастрыкин вступился за челябинца, которого водитель-мигрант выгнал из автобуса

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вступился за пожилого жителя Копейска (Челябинская область), которого мигрант, работающий водителем, выгнал из автобуса. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. главы челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе проверки.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин узнал о произошедшем из СМИ. Ряд telegram-каналов сообщил, что в Копейске пенсионера не пустил в автобус водитель-мигрант. Причину он не объяснил, лишь стал агрессивно себя вести по отношению к другим пассажирам. Не исключено, что поводом стало то, что пенсионер отказался оплачивать проезд наличными.

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Где в Челябинской области нельзя работать мигрантам

С 19 ноября мигрантам, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, запретят работать в сфере перевозок в Челябинской области. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер. Также ограничения коснуться и других сфер экономики. Решение принято для наведения порядка в сфере трудовой миграции.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин вступился за пожилого жителя Копейска (Челябинская область), которого мигрант, работающий водителем, выгнал из автобуса. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, и. о. главы челябинского следкома Константину Правосудову поручено доложить о ходе проверки. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Бастрыкин узнал о произошедшем из СМИ. Ряд telegram-каналов сообщил, что в Копейске пенсионера не пустил в автобус водитель-мигрант. Причину он не объяснил, лишь стал агрессивно себя вести по отношению к другим пассажирам. Не исключено, что поводом стало то, что пенсионер отказался оплачивать проезд наличными. С 19 ноября мигрантам, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, запретят работать в сфере перевозок в Челябинской области. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер. Также ограничения коснуться и других сфер экономики. Решение принято для наведения порядка в сфере трудовой миграции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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