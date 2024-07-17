Общество Работа Челябинский губернатор Текслер ужесточил требования к мигрантам 18 июля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 + Мигрантам разрешат работать только в строительстве и обработке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил перечень запретов на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Для перекрытия дефицита кадров работа мигрантов будет возможна только в сфере обработки и строительства. «По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции», — сообщили в пресс-службе правительства региона. В запрет добавлены следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт транспорта и мотоциклов; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; работа в области спорта, отдыха и развлечений; предоставление прочих персональных услуг; работа домашних хозяйств с наемными работниками и частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления. Под новые запреты подпадут порядка 12,5 тысяч мигрантов с патентами, что составляет около 60% иностранных граждан. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупреждал об обновлении перечня запретов для работы мигрантов в регионе. Так, планировалось разрешить въезд иностранцев по программе переселения только с высшим образованием. Для адаптации нововведений работодателям предоставят время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил перечень запретов на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Для перекрытия дефицита кадров работа мигрантов будет возможна только в сфере обработки и строительства. «По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции», — сообщили в пресс-службе правительства региона. В запрет добавлены следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт транспорта и мотоциклов; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; работа в области спорта, отдыха и развлечений; предоставление прочих персональных услуг; работа домашних хозяйств с наемными работниками и частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления. Под новые запреты подпадут порядка 12,5 тысяч мигрантов с патентами, что составляет около 60% иностранных граждан. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупреждал об обновлении перечня запретов для работы мигрантов в регионе. Так, планировалось разрешить въезд иностранцев по программе переселения только с высшим образованием. Для адаптации нововведений работодателям предоставят время. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям