17 июля 2024

Челябинский губернатор Текслер ужесточил требования к мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
Мигрантам разрешат работать только в строительстве и обработке Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил перечень запретов на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Для перекрытия дефицита кадров работа мигрантов будет возможна только в сфере обработки и строительства.

«По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

В запрет добавлены следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт транспорта и мотоциклов; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; работа в области спорта, отдыха и развлечений; предоставление прочих персональных услуг; работа домашних хозяйств с наемными работниками и частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления. Под новые запреты подпадут порядка 12,5 тысяч мигрантов с патентами, что составляет около 60% иностранных граждан.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупреждал об обновлении перечня запретов для работы мигрантов в регионе. Так, планировалось разрешить въезд иностранцев по программе переселения только с высшим образованием. Для адаптации нововведений работодателям предоставят время.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил перечень запретов на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Для перекрытия дефицита кадров работа мигрантов будет возможна только в сфере обработки и строительства. «По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции», — сообщили в пресс-службе правительства региона. В запрет добавлены следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт транспорта и мотоциклов; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; работа в области спорта, отдыха и развлечений; предоставление прочих персональных услуг; работа домашних хозяйств с наемными работниками и частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления. Под новые запреты подпадут порядка 12,5 тысяч мигрантов с патентами, что составляет около 60% иностранных граждан. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупреждал об обновлении перечня запретов для работы мигрантов в регионе. Так, планировалось разрешить въезд иностранцев по программе переселения только с высшим образованием. Для адаптации нововведений работодателям предоставят время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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