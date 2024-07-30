В Челябинской области пострадавшим от наводнения бесплатно восстановят документы

Пострадавшим в зонах ЧС от подтоплений из-за обильных ливней в Челябинской области полиция предоставит помощь в восстановлении документов. Все документы будут сделаны быстро и без взимания госпошлины, сообщают URA.RU 30 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицейские окажут максимальное содействие в восстановлении документов гражданам, оказавшимся в зоне подтопления, где вводился режим ЧС. Все документы будут восстановлены в кратчайшие сроки и без уплаты государственной пошлины. Для восстановления документа гражданам рекомендуется обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии», — сообщили в пресс-службе.
Для удобства жителей, временно размещенных в пунктах помощи, организован выезд сотрудников миграционных подразделений. Они принимают документы для восстановления и предоставляют консультации. Госавтоинспекция также присоединяется к оказанию помощи, восстановления документы на автотранспорт и водительские удостоверения, также без оплаты госпошлины.
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