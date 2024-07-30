В Челябинской области пострадавшим от наводнения бесплатно восстановят документы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Восстановить документы можно будет в кратчайшие сроки
Восстановить документы можно будет в кратчайшие сроки Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Пострадавшим в зонах ЧС от подтоплений из-за обильных ливней в Челябинской области полиция предоставит помощь в восстановлении документов. Все документы будут сделаны быстро и без взимания госпошлины, сообщают URA.RU 30 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские окажут максимальное содействие в восстановлении документов гражданам, оказавшимся в зоне подтопления, где вводился режим ЧС. Все документы будут восстановлены в кратчайшие сроки и без уплаты государственной пошлины. Для восстановления документа гражданам рекомендуется обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии», — сообщили в пресс-службе.

Для удобства жителей, временно размещенных в пунктах помощи, организован выезд сотрудников миграционных подразделений. Они принимают документы для восстановления и предоставляют консультации. Госавтоинспекция также присоединяется к оказанию помощи, восстановления документы на автотранспорт и водительские удостоверения, также без оплаты госпошлины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пострадавшим в зонах ЧС от подтоплений из-за обильных ливней в Челябинской области полиция предоставит помощь в восстановлении документов. Все документы будут сделаны быстро и без взимания госпошлины, сообщают URA.RU 30 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские окажут максимальное содействие в восстановлении документов гражданам, оказавшимся в зоне подтопления, где вводился режим ЧС. Все документы будут восстановлены в кратчайшие сроки и без уплаты государственной пошлины. Для восстановления документа гражданам рекомендуется обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии», — сообщили в пресс-службе. Для удобства жителей, временно размещенных в пунктах помощи, организован выезд сотрудников миграционных подразделений. Они принимают документы для восстановления и предоставляют консультации. Госавтоинспекция также присоединяется к оказанию помощи, восстановления документы на автотранспорт и водительские удостоверения, также без оплаты госпошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...