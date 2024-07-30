30 июля 2024

В Нижнем Тагиле ремонтируют крупный ДК

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Владислав Пинаев сообщил, что ремонтные работы завершатся уже в этом году (архивное фото)
Владислав Пинаев сообщил, что ремонтные работы завершатся уже в этом году (архивное фото) Фото:

Капитальный ремонт Дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле идет полным ходом. Там уже отремонтировали зал, кровлю над ним, фасад здания и многое другое. Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что работы завершатся уже в этом году.

«Продолжается капитальный ремонт Дворца культуры „Юбилейный“. Он идет поэтапно... В этом году работы завершим. Приведем в нормативное состояние оставшуюся часть кровли, водосточную систему, крыльцо и ступени основного и запасных выходов, поменяем покрытие внутреннего двора, установим светодиодную вывеску», — написал Пинаев в своем telegram-канале.

Первым этапом стало восстановление спортзала, где занятия были приостановлены из-за аварийного состояния помещения. Ремонтные работы включали в себя обновление самого зала, кровли, а также душевых и туалетов.

После успешного завершения первого этапа ремонтные бригады приступили к обновлению фасада здания. В ходе работ было восстановлено мозаичное полотно и утеплен переход.

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Капитальный ремонт Дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле идет полным ходом. Там уже отремонтировали зал, кровлю над ним, фасад здания и многое другое. Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что работы завершатся уже в этом году. «Продолжается капитальный ремонт Дворца культуры „Юбилейный“. Он идет поэтапно... В этом году работы завершим. Приведем в нормативное состояние оставшуюся часть кровли, водосточную систему, крыльцо и ступени основного и запасных выходов, поменяем покрытие внутреннего двора, установим светодиодную вывеску», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Первым этапом стало восстановление спортзала, где занятия были приостановлены из-за аварийного состояния помещения. Ремонтные работы включали в себя обновление самого зала, кровли, а также душевых и туалетов. После успешного завершения первого этапа ремонтные бригады приступили к обновлению фасада здания. В ходе работ было восстановлено мозаичное полотно и утеплен переход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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