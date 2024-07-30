В Нижнем Тагиле ремонтируют крупный ДК

Капитальный ремонт Дворца культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле идет полным ходом. Там уже отремонтировали зал, кровлю над ним, фасад здания и многое другое. Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что работы завершатся уже в этом году.
«Продолжается капитальный ремонт Дворца культуры „Юбилейный“. Он идет поэтапно... В этом году работы завершим. Приведем в нормативное состояние оставшуюся часть кровли, водосточную систему, крыльцо и ступени основного и запасных выходов, поменяем покрытие внутреннего двора, установим светодиодную вывеску», — написал Пинаев в своем telegram-канале.
Первым этапом стало восстановление спортзала, где занятия были приостановлены из-за аварийного состояния помещения. Ремонтные работы включали в себя обновление самого зала, кровли, а также душевых и туалетов.
После успешного завершения первого этапа ремонтные бригады приступили к обновлению фасада здания. В ходе работ было восстановлено мозаичное полотно и утеплен переход.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!