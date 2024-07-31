В челябинском районе уровень реки Урал поднялся на три метра

Уровень воды в реке Урал поднялся почти на три метра
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
Уровень воды в реке Урал в Верхнеуральском районе поднялся на 2,8 метра, в реке Урляда — на 1,9 метра. Об этом сообщают в оперативном штабе.
«Река Урал поднялась на 2,8 метра, Урляда — на 1,9 метра, вода подходит к домам в селе Форштадт и поселке Эстонском. В районе продолжает действовать режим ЧС», — сообщают в оперативном штабе.
В поселке Смеловском затопило пять строений. Люди эвакуированы, они отправились к родным. Уровень воды держится примерно около половины метра. В Верхнеуральске затоплены подвалы в четырех домах.
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