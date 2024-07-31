В челябинском районе уровень реки Урал поднялся на три метра

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Природа, отдых. Челябинск, вода, лето, река, природа
Уровень воды в реке Урал поднялся почти на три метра Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Уровень воды в реке Урал в Верхнеуральском районе поднялся на 2,8 метра, в реке Урляда — на 1,9 метра. Об этом сообщают в оперативном штабе.

«Река Урал поднялась на 2,8 метра, Урляда — на 1,9 метра, вода подходит к домам в селе Форштадт и поселке Эстонском. В районе продолжает действовать режим ЧС», — сообщают в оперативном штабе.

В поселке Смеловском затопило пять строений. Люди эвакуированы, они отправились к родным. Уровень воды держится примерно около половины метра. В Верхнеуральске затоплены подвалы в четырех домах.

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Уровень воды в реке Урал в Верхнеуральском районе поднялся на 2,8 метра, в реке Урляда — на 1,9 метра. Об этом сообщают в оперативном штабе. «Река Урал поднялась на 2,8 метра, Урляда — на 1,9 метра, вода подходит к домам в селе Форштадт и поселке Эстонском. В районе продолжает действовать режим ЧС», — сообщают в оперативном штабе. В поселке Смеловском затопило пять строений. Люди эвакуированы, они отправились к родным. Уровень воды держится примерно около половины метра. В Верхнеуральске затоплены подвалы в четырех домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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