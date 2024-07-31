После указа Путина челябинские бойцы СВО получат 1 миллион 205 тысяч рублей. Инфографика

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При заключении контракта челябинцы получат 1 млн 205 тысяч рублей Фото:
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Президент России Владимир Путин поручил увеличить до 400 тысяч рублей федеральные выплаты бойцам СВО, подписавшим контракт с Минобороны РФ. С учетом этого челябинские военные будут получать 1 млн 205 тысяч рублей, указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону

«705 тысяч рублей — единовременная региональная денежная выплата от Губернатора Челябинской области. 400 тысяч рублей — единовременная федеральная денежная выплата от Президента РФ. 100 тысяч рублей — единовременная муниципальная выплата. Итого: 1 млн 205 тысяч рублей единовременная выплата», — говорится в сообщении.

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Ранее власти Челябинской области увеличили размер региональной выплаты контрактникам до 705 рублей. Итоговая сумма выплат составляла 1 млн рублей. Соответственно, после увеличения федеральной выплаты, изменилась и итоговая сумма.

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить до 400 тысяч рублей федеральные выплаты бойцам СВО, подписавшим контракт с Минобороны РФ. С учетом этого челябинские военные будут получать 1 млн 205 тысяч рублей, указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону «705 тысяч рублей — единовременная региональная денежная выплата от Губернатора Челябинской области. 400 тысяч рублей — единовременная федеральная денежная выплата от Президента РФ. 100 тысяч рублей — единовременная муниципальная выплата. Итого: 1 млн 205 тысяч рублей единовременная выплата», — говорится в сообщении. Ранее власти Челябинской области увеличили размер региональной выплаты контрактникам до 705 рублей. Итоговая сумма выплат составляла 1 млн рублей. Соответственно, после увеличения федеральной выплаты, изменилась и итоговая сумма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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