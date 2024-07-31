При заключении контракта челябинцы получат 1 млн 205 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поручил увеличить до 400 тысяч рублей федеральные выплаты бойцам СВО, подписавшим контракт с Минобороны РФ. С учетом этого челябинские военные будут получать 1 млн 205 тысяч рублей, указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону

«705 тысяч рублей — единовременная региональная денежная выплата от Губернатора Челябинской области. 400 тысяч рублей — единовременная федеральная денежная выплата от Президента РФ. 100 тысяч рублей — единовременная муниципальная выплата. Итого: 1 млн 205 тысяч рублей единовременная выплата», — говорится в сообщении.

Ранее власти Челябинской области увеличили размер региональной выплаты контрактникам до 705 рублей. Итоговая сумма выплат составляла 1 млн рублей. Соответственно, после увеличения федеральной выплаты, изменилась и итоговая сумма.

Инфографика: официальная страница пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области https://t.me/povsk74/400