Президент России Владимир Путин поручил увеличить до 400 тысяч рублей федеральные выплаты бойцам СВО, подписавшим контракт с Минобороны РФ. С учетом этого челябинские военные будут получать 1 млн 205 тысяч рублей, указано в сообщении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по региону
«705 тысяч рублей — единовременная региональная денежная выплата от Губернатора Челябинской области. 400 тысяч рублей — единовременная федеральная денежная выплата от Президента РФ. 100 тысяч рублей — единовременная муниципальная выплата. Итого: 1 млн 205 тысяч рублей единовременная выплата», — говорится в сообщении.
Ранее власти Челябинской области увеличили размер региональной выплаты контрактникам до 705 рублей. Итоговая сумма выплат составляла 1 млн рублей. Соответственно, после увеличения федеральной выплаты, изменилась и итоговая сумма.
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