Природа Погода Челябинцев удивила двойная радуга после грозы. Фото 31 июля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 + Радуга появилась сразу после сильного ливня Фото: Читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Катав-Ивановске Челябинской области после сильного ливня на небе появилась двойная радуга. Фото природного явления поделилисб очевидцы в соцсетях. «На другом конце области опасные конвективные явления, а у меня появилась очень волшебная радуга. Челябинская область, Катав-Ивановск, 31 июля», — говорится в telegram-канале «Метеодневник. новости погоды». Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который обрушился на регион вечером 31 июля. Ураган двигался с запада области со скоростью 18 метров в секунду. На темном небе появилась яркая двойная радуга Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Катав-Ивановске Челябинской области после сильного ливня на небе появилась двойная радуга. Фото природного явления поделилисб очевидцы в соцсетях. «На другом конце области опасные конвективные явления, а у меня появилась очень волшебная радуга. Челябинская область, Катав-Ивановск, 31 июля», — говорится в telegram-канале «Метеодневник. новости погоды». Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который обрушился на регион вечером 31 июля. Ураган двигался с запада области со скоростью 18 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям