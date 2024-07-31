Радуга появилась сразу после сильного ливня
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
В Катав-Ивановске Челябинской области после сильного ливня на небе появилась двойная радуга. Фото природного явления поделилисб очевидцы в соцсетях.
«На другом конце области опасные конвективные явления, а у меня появилась очень волшебная радуга. Челябинская область, Катав-Ивановск, 31 июля», — говорится в telegram-канале «Метеодневник. новости погоды».
Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который обрушился на регион вечером 31 июля. Ураган двигался с запада области со скоростью 18 метров в секунду.
На темном небе появилась яркая двойная радуга
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