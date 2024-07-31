Челябинцев удивила двойная радуга после грозы. Фото

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Двойная радуга Челябинск
Радуга появилась сразу после сильного ливня Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Катав-Ивановске Челябинской области после сильного ливня на небе появилась двойная радуга. Фото природного явления поделилисб очевидцы в соцсетях.

«На другом конце области опасные конвективные явления, а у меня появилась очень волшебная радуга. Челябинская область, Катав-Ивановск, 31 июля», — говорится в telegram-канале «Метеодневник. новости погоды».

Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который обрушился на регион вечером 31 июля. Ураган двигался с запада области со скоростью 18 метров в секунду.

Двойная радуга Челябинск
На темном небе появилась яркая двойная радуга
Фото:

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В Катав-Ивановске Челябинской области после сильного ливня на небе появилась двойная радуга. Фото природного явления поделилисб очевидцы в соцсетях. «На другом конце области опасные конвективные явления, а у меня появилась очень волшебная радуга. Челябинская область, Катав-Ивановск, 31 июля», — говорится в telegram-канале «Метеодневник. новости погоды». Ранее URA.RU сообщало о сильном ливне с градом, который обрушился на регион вечером 31 июля. Ураган двигался с запада области со скоростью 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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