31 июля 2024

Рок-группа «Чайф» выступит на старейшей уральской ярмарке в Ирбите

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо "Чайф" на праздник звали и группу "Градусы" (архивное фото)
Помимо "Чайф" на праздник звали и группу "Градусы" (архивное фото) Фото:

Популярная уральская рок-группа «Чайф» выступит на Ирбитской ярмарке, которой уже более 380 лет. Само торжество пройдет 10 августа.

«Концертная программа, которая в этот раз, кажется, особенно хороша. Посетители ярмарки смогут увидеть и Уральский народный хор, и Уральский государственный оркестр, ансамбль танца „Улыбка“, коллектив „Изумруд“ и, конечно же, легендарную группу „Чайф“, которая соберет публику, как никакое другое выступление», — рассказала на пресс-конференции ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Ранее URA.RU писало о приглашении на ярмарку хедлайнерами не только «Чайф», но и «Градусов». За их услуги были готовы отдать 12,6 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Уральские музыканты оценивались 8 млн рублей, а «Градусам» предлагалось спеть за 4,6 млн руб.

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Популярная уральская рок-группа «Чайф» выступит на Ирбитской ярмарке, которой уже более 380 лет. Само торжество пройдет 10 августа. «Концертная программа, которая в этот раз, кажется, особенно хороша. Посетители ярмарки смогут увидеть и Уральский народный хор, и Уральский государственный оркестр, ансамбль танца „Улыбка“, коллектив „Изумруд“ и, конечно же, легендарную группу „Чайф“, которая соберет публику, как никакое другое выступление», — рассказала на пресс-конференции ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Ранее URA.RU писало о приглашении на ярмарку хедлайнерами не только «Чайф», но и «Градусов». За их услуги были готовы отдать 12,6 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Уральские музыканты оценивались 8 млн рублей, а «Градусам» предлагалось спеть за 4,6 млн руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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