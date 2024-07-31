Рок-группа «Чайф» выступит на старейшей уральской ярмарке в Ирбите

Популярная уральская рок-группа «Чайф» выступит на Ирбитской ярмарке, которой уже более 380 лет. Само торжество пройдет 10 августа.
«Концертная программа, которая в этот раз, кажется, особенно хороша. Посетители ярмарки смогут увидеть и Уральский народный хор, и Уральский государственный оркестр, ансамбль танца „Улыбка“, коллектив „Изумруд“ и, конечно же, легендарную группу „Чайф“, которая соберет публику, как никакое другое выступление», — рассказала на пресс-конференции ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Ранее URA.RU писало о приглашении на ярмарку хедлайнерами не только «Чайф», но и «Градусов». За их услуги были готовы отдать 12,6 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Уральские музыканты оценивались 8 млн рублей, а «Градусам» предлагалось спеть за 4,6 млн руб.
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