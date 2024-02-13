На старейшей уральской ярмарке в Ирбите ждут «Чайф» и «Градусы»

На Ирбитскую ярмарку пригласили «Чайф» и «Градусы»

14 февраля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Группа «Градусы» обойдется дешевле, чем «Чайф» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этом году на знаменитую уральскую Ирбитскую ярмарку пригласят сразу две популярные музыкальные группы — «Чайф» и «Градусы». Судя по информации на сайте «Контур. Закупки», за их услуги готовы отдать 12,6 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. «Услуги по организации участия группы „Чайф“ в рамках проведения XXII межрегиональной выставки-ярмарки „Ирбитская ярмарка“ на территории городского округа „город Ирбит“ Свердловской области», — говорится в документе. Концерт уральских музыкантов оценивают в 8 млн рублей, «Градусы» порадуют зрителей своими песнями за 4,6 млн рублей. В обоих случаях заказчиком выступает Дворец культуры имени В.К. Костевича. Ярмарка проходит ежегодно летом в Ирбите. На ней традиционно можно купить еду, товары и сувениры, сделанные не только в России, но и странах ближнего зарубежья. Также в программу входят разные лекции, концерты, конкурсы и квесты. В прошлом году ярмарка завершилась выступлением лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и фейерверком. Тогда его выступление обошлось всего в 1,6 млн рублей.

В этом году на знаменитую уральскую Ирбитскую ярмарку пригласят сразу две популярные музыкальные группы — «Чайф» и «Градусы». Судя по информации на сайте «Контур. Закупки», за их услуги готовы отдать 12,6 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. «Услуги по организации участия группы „Чайф“ в рамках проведения XXII межрегиональной выставки-ярмарки „Ирбитская ярмарка“ на территории городского округа „город Ирбит“ Свердловской области», — говорится в документе. Концерт уральских музыкантов оценивают в 8 млн рублей, «Градусы» порадуют зрителей своими песнями за 4,6 млн рублей. В обоих случаях заказчиком выступает Дворец культуры имени В.К. Костевича. Ярмарка проходит ежегодно летом в Ирбите. На ней традиционно можно купить еду, товары и сувениры, сделанные не только в России, но и странах ближнего зарубежья. Также в программу входят разные лекции, концерты, конкурсы и квесты. В прошлом году ярмарка завершилась выступлением лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и фейерверком. Тогда его выступление обошлось всего в 1,6 млн рублей.