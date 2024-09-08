08 сентября 2024

В Первоуральске жильцы аварийного дома бьют тревогу, боясь обрушения стены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт разрушающегося дома ожидается в 2040 году (архивное фото)
Капитальный ремонт разрушающегося дома ожидается в 2040 году (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) жители города волнуются из-за плохого состояния дома по улице Ильича, 19. Жильцам кажется, что скоро у него обвалится стена.

«Прошу администрацию города обратить внимание на состояние дома по улице Ильича, 19. Видимо, совсем скоро стена дома просто рухнет. А капитальный ремонт ожидается аж в 2040 году. Кажется, дом не дождется этого времени...», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Одна из жительниц двухэтажки жалуется, что уже несколько раз писали обращения, и даже коммунальщики приходили, но лишь «подмазали штукатуркой и все, говорят: работа готова».

Жители одного из соседних домов на ул. Ильича, 15 отмечают, что их жилье также находится в аварийном состоянии. URA.RU обратилось в администрацию Первоуральска за комментарием. Ответ ожидается.

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В Первоуральске (Свердловская область) жители города волнуются из-за плохого состояния дома по улице Ильича, 19. Жильцам кажется, что скоро у него обвалится стена. «Прошу администрацию города обратить внимание на состояние дома по улице Ильича, 19. Видимо, совсем скоро стена дома просто рухнет. А капитальный ремонт ожидается аж в 2040 году. Кажется, дом не дождется этого времени...», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Одна из жительниц двухэтажки жалуется, что уже несколько раз писали обращения, и даже коммунальщики приходили, но лишь «подмазали штукатуркой и все, говорят: работа готова». Жители одного из соседних домов на ул. Ильича, 15 отмечают, что их жилье также находится в аварийном состоянии. URA.RU обратилось в администрацию Первоуральска за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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