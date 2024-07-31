Тюменскому военкомату нужны три сотни новых контрактников

01 августа 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Военкомат заявил потребность в 298 контрактниках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области нуждается в почти 300 контрактниках, некоторым из которых повысят максимальную зарплату. Вакансии от ведомства представлены на федеральном портале «Работа в России». «Вакансии для службы по контракту от военного комиссариата Тюменской области, всего — 298. В частности, требуются 20 водителей, 10 фельдшеров, 20 стрелков. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей», — следует из данных сайта. Ранее максимальная заработная плата, предлагаемая контрактникам, составляла 226 000 рублей. Подобные предложения есть и сейчас: такой уровень дохода, к примеру, указан в вакансиях для военнослужащих и командиров отрядов. Тем, кто заключит контракты, также обещают единовременно выплатить 400 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в июне в Тюменской области повысили региональную выплату для тех, кто заключает контракты. Теперь она составляет 205 тысяч рублей. Затем, 31 июля, президент РФ Владимир Путин распорядился выплачивать поступившим на службу по контракту по 400 000 рублей, рекомендовав регионам ориентироваться на такую же сумму. Ранее федеральная выплата составляла 195 000. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссариат Тюменской области нуждается в почти 300 контрактниках, некоторым из которых повысят максимальную зарплату. Вакансии от ведомства представлены на федеральном портале «Работа в России». «Вакансии для службы по контракту от военного комиссариата Тюменской области, всего — 298. В частности, требуются 20 водителей, 10 фельдшеров, 20 стрелков. Заработная плата — от 210 до 250 тысяч рублей», — следует из данных сайта. Ранее максимальная заработная плата, предлагаемая контрактникам, составляла 226 000 рублей. Подобные предложения есть и сейчас: такой уровень дохода, к примеру, указан в вакансиях для военнослужащих и командиров отрядов. Тем, кто заключит контракты, также обещают единовременно выплатить 400 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в июне в Тюменской области повысили региональную выплату для тех, кто заключает контракты. Теперь она составляет 205 тысяч рублей. Затем, 31 июля, президент РФ Владимир Путин распорядился выплачивать поступившим на службу по контракту по 400 000 рублей, рекомендовав регионам ориентироваться на такую же сумму. Ранее федеральная выплата составляла 195 000.