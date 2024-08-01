Раскрыто состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

По предварительным данным, в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, из них восемь — дети. Об этом сообщили в свердловском минздраве.
«В результате ЧП пострадали 16 человек, из них 8 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 9 пациентов, в том числе 5 детей. Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении.
Ранее URA.RU сообщало о трех погибших (два случая подтверждены официально). Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн.
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