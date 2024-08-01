Раскрыто состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Минздрав: при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
ЧП произошло в районе полудня 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

По предварительным данным, в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, из них восемь — дети. Об этом сообщили в свердловском минздраве.

«В результате ЧП пострадали 16 человек, из них 8 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 9 пациентов, в том числе 5 детей. Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении.

Ранее URA.RU сообщало о трех погибших (два случая подтверждены официально). Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн.

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По предварительным данным, в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, из них восемь — дети. Об этом сообщили в свердловском минздраве. «В результате ЧП пострадали 16 человек, из них 8 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 9 пациентов, в том числе 5 детей. Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU сообщало о трех погибших (два случая подтверждены официально). Агентство собирает информацию о ЧП в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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