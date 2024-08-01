01 августа 2024

Компания «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей

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Теплоснабжающая организация направила иск в суд 30 июля Фото:

ПАО «Т Плюс» обратилось в арбитраж с иском к храму-часовне святителя Стефана Великопермского. Сумма исковых требований составила 97,9 тысячи рублей, указано в судебных материалах

«Дело о взыскании 97,9 тысячи рублей принято от „Т Плюс“ к рассмотрению в порядке упрощенного производства судьей Родионом Трубиным 31 июля. До 11 сентября установлен срок представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений», — написано в документах из картотеки Арбитражного суда Пермского края.

Представители храма пояснили изданию «Коммерсант-Прикамье», что согласны с исковыми требованиями коммунальщиков. Сейчас церковнослужители собираются искать деньги, чтобы расплатиться с долгами за предоставление услуг.

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ПАО «Т Плюс» обратилось в арбитраж с иском к храму-часовне святителя Стефана Великопермского. Сумма исковых требований составила 97,9 тысячи рублей, указано в судебных материалах «Дело о взыскании 97,9 тысячи рублей принято от „Т Плюс“ к рассмотрению в порядке упрощенного производства судьей Родионом Трубиным 31 июля. До 11 сентября установлен срок представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений», — написано в документах из картотеки Арбитражного суда Пермского края. Представители храма пояснили изданию «Коммерсант-Прикамье», что согласны с исковыми требованиями коммунальщиков. Сейчас церковнослужители собираются искать деньги, чтобы расплатиться с долгами за предоставление услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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