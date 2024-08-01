Под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле спасатели пытаются найти семилетнего Дениса. За операцией следит корреспондент URA.RU.
На месте сейчас родственница мальчика (возможно, мама). Рядом подруги, они ее успокаивают: «Аню с Полиной (двух девочек, не имеющих отношения к семье — прим. ред.) достали, и его достанут. Главное, что живой, отвечает же, разговаривает». Но женщина с трудом сдерживает эмоции, пошла прогуляться одна, за ней — психолог и те же подруги.
По официальным данным, в результате обрушения двух подъездов дома пострадали по меньшей мере восемь детей. Их распределили по больницам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.
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