Под завалами в Нижнем Тагиле ищут семилетнего мальчика. Видео

02 августа 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Двух девочек спасатели уже вытащили Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле спасатели пытаются найти семилетнего Дениса. За операцией следит корреспондент URA.RU. На месте сейчас родственница мальчика (возможно, мама). Рядом подруги, они ее успокаивают: «Аню с Полиной (двух девочек, не имеющих отношения к семье — прим. ред.) достали, и его достанут. Главное, что живой, отвечает же, разговаривает». Но женщина с трудом сдерживает эмоции, пошла прогуляться одна, за ней — психолог и те же подруги. По официальным данным, в результате обрушения двух подъездов дома пострадали по меньшей мере восемь детей. Их распределили по больницам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле спасатели пытаются найти семилетнего Дениса. За операцией следит корреспондент URA.RU. На месте сейчас родственница мальчика (возможно, мама). Рядом подруги, они ее успокаивают: «Аню с Полиной (двух девочек, не имеющих отношения к семье — прим. ред.) достали, и его достанут. Главное, что живой, отвечает же, разговаривает». Но женщина с трудом сдерживает эмоции, пошла прогуляться одна, за ней — психолог и те же подруги. По официальным данным, в результате обрушения двух подъездов дома пострадали по меньшей мере восемь детей. Их распределили по больницам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.