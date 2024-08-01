01 августа 2024

Под завалами в Нижнем Тагиле ищут семилетнего мальчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, собака, нижний тагил, обрушение, спасатели, разбор завалов, кинологи, разрушение, ликвидация последствий, сибирская 81
Двух девочек спасатели уже вытащили Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле спасатели пытаются найти семилетнего Дениса. За операцией следит корреспондент URA.RU.

На месте сейчас родственница мальчика (возможно, мама). Рядом подруги, они ее успокаивают: «Аню с Полиной (двух девочек, не имеющих отношения к семье — прим. ред.) достали, и его достанут. Главное, что живой, отвечает же, разговаривает». Но женщина с трудом сдерживает эмоции, пошла прогуляться одна, за ней — психолог и те же подруги.

По официальным данным, в результате обрушения двух подъездов дома пострадали по меньшей мере восемь детей. Их распределили по больницам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.

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Под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле спасатели пытаются найти семилетнего Дениса. За операцией следит корреспондент URA.RU. На месте сейчас родственница мальчика (возможно, мама). Рядом подруги, они ее успокаивают: «Аню с Полиной (двух девочек, не имеющих отношения к семье — прим. ред.) достали, и его достанут. Главное, что живой, отвечает же, разговаривает». Но женщина с трудом сдерживает эмоции, пошла прогуляться одна, за ней — психолог и те же подруги. По официальным данным, в результате обрушения двух подъездов дома пострадали по меньшей мере восемь детей. Их распределили по больницам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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