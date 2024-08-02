В этом году отмечается 94-я годовщина со дня образования ВДВ
В Екатеринбурге состоялся праздник в честь Дня воздушно-десантных войск. Яркие моменты празднования URA.RU собрало в одном материале.
Ранним утром, в 8:00 в Храме-на-Крови состоялся молебен. В 9:15 спортсмены-парашютисты совершили показательные прыжки над Историческим сквером, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. Затем ветераны, их семьи и неравнодушные масштабной колонной дошли до площади Советской Армии, где состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Черный тюльпан» и праздничный митинг.
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