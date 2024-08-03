В Перми в реке нашли тело мужчины

Тело было извлечено из воды (архивное фото)
В микрорайоне Субботино в Перми из реки Мулянка достали дело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
«В Перми из реки Мулянка достали тело мужчины без признаков жизни. Напоминаем, что не следует купаться в необорудованных местах, употреблять алкоголь перед купанием и игнорировать знак „Купание запрещено“», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что в Пермском крае за день утонули два человека. Трагические случаи были зафиксированы в селах Козьва и Кояново.
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