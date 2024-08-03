03 августа 2024
02 августа 2024

В Перми в реке нашли тело мужчины

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Тело было извлечено из воды (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Субботино в Перми из реки Мулянка достали дело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«В Перми из реки Мулянка достали тело мужчины без признаков жизни. Напоминаем, что не следует купаться в необорудованных местах, употреблять алкоголь перед купанием и игнорировать знак „Купание запрещено“», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что в Пермском крае за день утонули два человека. Трагические случаи были зафиксированы в селах Козьва и Кояново.

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В микрорайоне Субботино в Перми из реки Мулянка достали дело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «В Перми из реки Мулянка достали тело мужчины без признаков жизни. Напоминаем, что не следует купаться в необорудованных местах, употреблять алкоголь перед купанием и игнорировать знак „Купание запрещено“», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Пермском крае за день утонули два человека. Трагические случаи были зафиксированы в селах Козьва и Кояново.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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