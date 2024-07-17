17 июля 2024

В Пермском крае за день утонули два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС напомнили о мерах предосторожности при купании Фото:

На водоемах Пермского края утонули два человека. Оба ЧП произошли в один день, сообщило региональное управление МЧС.

«Два трагических случая гибели на воде зарегистрированы 17 июля в селах Козьва и Кояново. Оба произошли в необорудованных для купания местах», — сообщила пресс-служба ведомства.

В МЧС предупредили пермяков о мерах предосторожности при купании. Купаться нужно только в трезвом состоянии, на официальных пляжах, где есть спасатели. Вблизи водоемов нельзя оставлять без присмотра детей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на Голубых озерах утонул кричавший о помощи подросток. Очевидцы ЧП подумали, что он шутит и не оказали помощь.

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На водоемах Пермского края утонули два человека. Оба ЧП произошли в один день, сообщило региональное управление МЧС. «Два трагических случая гибели на воде зарегистрированы 17 июля в селах Козьва и Кояново. Оба произошли в необорудованных для купания местах», — сообщила пресс-служба ведомства. В МЧС предупредили пермяков о мерах предосторожности при купании. Купаться нужно только в трезвом состоянии, на официальных пляжах, где есть спасатели. Вблизи водоемов нельзя оставлять без присмотра детей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на Голубых озерах утонул кричавший о помощи подросток. Очевидцы ЧП подумали, что он шутит и не оказали помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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