В новом районе Екатеринбурга предложили создать транспортный кластер

05 августа 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Так будет выглядеть транспортный кластер, по мнению студентов Изображение: АО СЗ «РСГ-Академическое» В будущем районе Екатеринбурга, получившем название «Горнощитский» (Академический-2), предложили построить мультифункциональный транспортный кластер. С такой идеей выступили студенты уральских вузов, участвующие в проекте «Территория движения», который проводится под эгидой Управления государственной экспертизы Свердловской области. В разработке концепции студентам помог наставник — главный архитектор проекта АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Ананьев. «Транспортный кластер включает в себя общественно-деловой центр, перехватывающую парковку, автобусную станцию, остановку городской электрички, трамвайную остановку (линия от станции метро „Ботаническая“). Увеличение скорости движения предлагается осуществить за счет создания обособленного полотна для трамваев и выделенной полосы для автобуса» — рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера. Другие студенческие проекты также в основном касались новых районов Екатеринбурга. Они тоже создавались под руководством опытных наставников — представителей застройщиков. В частности, студенты предложили развивать наземное метро на основе городской электрички, как это сделано в Москве (московский центральный диаметр), а въезд в центр города сделать платным. Так, по их мнению, можно разгрузить улицы. Аналогичный подход был применен в Париже и оказался эффективным. «Наставничество — это хорошо забытое старое, прекрасный способ поддержать талантливую молодежь, мотивировать их на дальнейший рост. Наши протеже проделали замечательную работу при поддержке администрации города Екатеринбурга и Управления государственной экспертизы Свердловской области. Отдельная благодарность руководителю проекта Титовой Ирине», — отметил Александр Ананьев. Победитель студенческого хакатона будет определен на международной строительной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 2024 в начале октября. Это уже второй проект наставничества. Первый — конкурс «Студенческий хакатон. Шелковый путь» — провели в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В будущем районе Екатеринбурга, получившем название «Горнощитский» (Академический-2), предложили построить мультифункциональный транспортный кластер. С такой идеей выступили студенты уральских вузов, участвующие в проекте «Территория движения», который проводится под эгидой Управления государственной экспертизы Свердловской области. В разработке концепции студентам помог наставник — главный архитектор проекта АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Ананьев. «Транспортный кластер включает в себя общественно-деловой центр, перехватывающую парковку, автобусную станцию, остановку городской электрички, трамвайную остановку (линия от станции метро „Ботаническая“). Увеличение скорости движения предлагается осуществить за счет создания обособленного полотна для трамваев и выделенной полосы для автобуса» — рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера. Другие студенческие проекты также в основном касались новых районов Екатеринбурга. Они тоже создавались под руководством опытных наставников — представителей застройщиков. В частности, студенты предложили развивать наземное метро на основе городской электрички, как это сделано в Москве (московский центральный диаметр), а въезд в центр города сделать платным. Так, по их мнению, можно разгрузить улицы. Аналогичный подход был применен в Париже и оказался эффективным. «Наставничество — это хорошо забытое старое, прекрасный способ поддержать талантливую молодежь, мотивировать их на дальнейший рост. Наши протеже проделали замечательную работу при поддержке администрации города Екатеринбурга и Управления государственной экспертизы Свердловской области. Отдельная благодарность руководителю проекта Титовой Ирине», — отметил Александр Ананьев. Победитель студенческого хакатона будет определен на международной строительной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 2024 в начале октября. Это уже второй проект наставничества. Первый — конкурс «Студенческий хакатон. Шелковый путь» — провели в 2023 году.