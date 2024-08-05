На челябинском озере Малый Кременкуль прошла трофейная рыбалка для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Мероприятие устроили организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», а также фонд «Защитники Отечества», сообщили 5 августа в филиале фонда.
«В турнире бойцы участвовали вместе со своими детьми. После регистрации и построения состоялся стартовый пуск ракеты. Команды заняли свои лодки и начали состязание. Также все желающие закинули удочки с пристани. После взвешивания улова, жюри определило лучшую команду, самого юного и опытного рыбака, рыбацкую семью, а также ловца самой крупной добычи», — пояснили в пресс-службе фонда.
Кроме того, семьи участников СВО смогли покататься на сапбордах и катамаранах, отдохнуть в живописном месте. Им предоставили возможность спеть патриотические песни, отведать сытный обед и ароматный чай из настоящих самоваров.
Фото: telegram-канал «Защитники Отечества I Челябинская область
Фото: telegram-канал «Защитники Отечества I Челябинская область
Фото: telegram-канал «Защитники Отечества I Челябинская область
Фото: telegram-канал «Защитники Отечества I Челябинская область
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На челябинском озере Малый Кременкуль прошла трофейная рыбалка для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Мероприятие устроили организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», а также фонд «Защитники Отечества», сообщили 5 августа в филиале фонда. «В турнире бойцы участвовали вместе со своими детьми. После регистрации и построения состоялся стартовый пуск ракеты. Команды заняли свои лодки и начали состязание. Также все желающие закинули удочки с пристани. После взвешивания улова, жюри определило лучшую команду, самого юного и опытного рыбака, рыбацкую семью, а также ловца самой крупной добычи», — пояснили в пресс-службе фонда. Кроме того, семьи участников СВО смогли покататься на сапбордах и катамаранах, отдохнуть в живописном месте. Им предоставили возможность спеть патриотические песни, отведать сытный обед и ароматный чай из настоящих самоваров.