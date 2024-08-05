Челябинским ветеранам и участникам СВО устроили рыбалку. Фото

Фонд «Защитники Отечества» провел трофейную рыбалку для челябинских бойцов СВО
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, рыболов, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Рыбачить можно было как с берега, так и с лодок Фото:

На челябинском озере Малый Кременкуль прошла трофейная рыбалка для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Мероприятие устроили организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», а также фонд «Защитники Отечества», сообщили 5 августа в филиале фонда.

«В турнире бойцы участвовали вместе со своими детьми. После регистрации и построения состоялся стартовый пуск ракеты. Команды заняли свои лодки и начали состязание. Также все желающие закинули удочки с пристани. После взвешивания улова, жюри определило лучшую команду, самого юного и опытного рыбака, рыбацкую семью, а также ловца самой крупной добычи», — пояснили в пресс-службе фонда.

Кроме того, семьи участников СВО смогли покататься на сапбордах и катамаранах, отдохнуть в живописном месте. Им предоставили возможность спеть патриотические песни, отведать сытный обед и ароматный чай из настоящих самоваров.

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На челябинском озере Малый Кременкуль прошла трофейная рыбалка для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Мероприятие устроили организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», а также фонд «Защитники Отечества», сообщили 5 августа в филиале фонда. «В турнире бойцы участвовали вместе со своими детьми. После регистрации и построения состоялся стартовый пуск ракеты. Команды заняли свои лодки и начали состязание. Также все желающие закинули удочки с пристани. После взвешивания улова, жюри определило лучшую команду, самого юного и опытного рыбака, рыбацкую семью, а также ловца самой крупной добычи», — пояснили в пресс-службе фонда. Кроме того, семьи участников СВО смогли покататься на сапбордах и катамаранах, отдохнуть в живописном месте. Им предоставили возможность спеть патриотические песни, отведать сытный обед и ароматный чай из настоящих самоваров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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