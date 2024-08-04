В ХМАО родилось рекордное число младенцев в один день

В Сургуте родилось 45 младенцев 12 июля. Это самое большое число детей, которые родились за один день с начала 2024 года, рассказала руководитель центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
«Наибольшее количество детей в прошлом месяце выбрали датой рождения 12 июля. В этот день специалисты центра побили собственный рекорд прошлого месяца и приняли 45 новорожденных», — написала Белоцерковцева в своем-telegram-канале.
За июль в Сургуте родилось 384 мальчика и 367 девочек. Это на 55 малышей больше, чем в июне. А всего с начала года в центре родилось более 5,5 тысяч детей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО родились десятки детей с мутациями за последние 1,5 года. Среди них оказались 27 младенцев с генетическими заболеваниями и еще четыре ребенка — с отсутствием частей конечностей.
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