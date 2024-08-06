Wildberries изначально был оформлен на мужа Бакальчук

06 августа 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Первоначально сайт компании Wildberries принадлежал Владиславу Бакальчуку, сообщил друг семьи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук изначально владел сайтом компании. Об этом заявил друг семьи Вячеслав Латыш и создатель сайта. «Сайт был зарегистрирован на юридическое лицо Владислава и только переоформлен на Таню, как на физическое лицо», — заявил Латышев изданию «Аргументы и факты». Он также отметил, что за создание сайта взял с семьи символические 700 долларов, потому что «делал для своих». По его словам, Татьяна Бакальчук во время декретного отпуска занималась разработкой эскизов для площадки. Ранее сообщалось, о разводе партнеров и слиянии Wildberries с компанией Russ. Владислав Бакальчук уверен, что объединение с Russ является ошибкой, в результате которой Татьяна будет отстранена от управления бизнесом. Об этом также предупреждал глава DNS Дмитрий Алексеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук изначально владел сайтом компании. Об этом заявил друг семьи Вячеслав Латыш и создатель сайта. «Сайт был зарегистрирован на юридическое лицо Владислава и только переоформлен на Таню, как на физическое лицо», — заявил Латышев изданию «Аргументы и факты». Он также отметил, что за создание сайта взял с семьи символические 700 долларов, потому что «делал для своих». По его словам, Татьяна Бакальчук во время декретного отпуска занималась разработкой эскизов для площадки. Ранее сообщалось, о разводе партнеров и слиянии Wildberries с компанией Russ. Владислав Бакальчук уверен, что объединение с Russ является ошибкой, в результате которой Татьяна будет отстранена от управления бизнесом. Об этом также предупреждал глава DNS Дмитрий Алексеев.