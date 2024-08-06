Wildberries изначально был оформлен на мужа Бакальчук

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Первоначально сайт компании Wildberries принадлежал Владиславу Бакальчуку, сообщил друг семьи Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук изначально владел сайтом компании. Об этом заявил друг семьи Вячеслав Латыш и создатель сайта.

«Сайт был зарегистрирован на юридическое лицо Владислава и только переоформлен на Таню, как на физическое лицо», — заявил Латышев изданию «Аргументы и факты». Он также отметил, что за создание сайта взял с семьи символические 700 долларов, потому что «делал для своих». По его словам, Татьяна Бакальчук во время декретного отпуска занималась разработкой эскизов для площадки.

Ранее сообщалось, о разводе партнеров и слиянии Wildberries с компанией Russ. Владислав Бакальчук уверен, что объединение с Russ является ошибкой, в результате которой Татьяна будет отстранена от управления бизнесом. Об этом также предупреждал глава DNS Дмитрий Алексеев.

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Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук изначально владел сайтом компании. Об этом заявил друг семьи Вячеслав Латыш и создатель сайта. «Сайт был зарегистрирован на юридическое лицо Владислава и только переоформлен на Таню, как на физическое лицо», — заявил Латышев изданию «Аргументы и факты». Он также отметил, что за создание сайта взял с семьи символические 700 долларов, потому что «делал для своих». По его словам, Татьяна Бакальчук во время декретного отпуска занималась разработкой эскизов для площадки. Ранее сообщалось, о разводе партнеров и слиянии Wildberries с компанией Russ. Владислав Бакальчук уверен, что объединение с Russ является ошибкой, в результате которой Татьяна будет отстранена от управления бизнесом. Об этом также предупреждал глава DNS Дмитрий Алексеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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