«С Татьяной поступят так же»: муж Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries

Муж Бакальчук заявил, что его жену также отстранят от Wildberries

05 августа 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Татьяну Бакальчук (на фото) в будущем отстранят от Wildberries, уверен ее муж Владислав Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Владислав Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries и слиянии компании с Russ. По словам мужчины, основательницу WB и его супругу Татьяну ждет та же участь, что и его. «Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. <…> Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Ранее Бакальчук заявил, что Wildberries подвергся рейдерскому захвату. Однако его супруга позже сказала, что это неправда, а слова мужа связаны с разводом. Также 5 августа стало известно об объединении Wildberries и Russ. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владислав Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries и слиянии компании с Russ. По словам мужчины, основательницу WB и его супругу Татьяну ждет та же участь, что и его. «Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. <…> Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Ранее Бакальчук заявил, что Wildberries подвергся рейдерскому захвату. Однако его супруга позже сказала, что это неправда, а слова мужа связаны с разводом. Также 5 августа стало известно об объединении Wildberries и Russ. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.