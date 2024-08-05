«С Татьяной поступят так же»: муж Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries

Владислав Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries и слиянии компании с Russ. По словам мужчины, основательницу WB и его супругу Татьяну ждет та же участь, что и его.
«Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. <…> Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — написал Бакальчук в своем telegram-канале.
Ранее Бакальчук заявил, что Wildberries подвергся рейдерскому захвату. Однако его супруга позже сказала, что это неправда, а слова мужа связаны с разводом. Также 5 августа стало известно об объединении Wildberries и Russ. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
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