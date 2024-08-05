«С Татьяной поступят так же»: муж Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries

Муж Бакальчук заявил, что его жену также отстранят от Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяну Бакальчук (на фото) в будущем отстранят от Wildberries, уверен ее муж Владислав Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Владислав Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries и слиянии компании с Russ. По словам мужчины, основательницу WB и его супругу Татьяну ждет та же участь, что и его.

«Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. <…> Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — написал Бакальчук в своем telegram-канале.

Ранее Бакальчук заявил, что Wildberries подвергся рейдерскому захвату. Однако его супруга позже сказала, что это неправда, а слова мужа связаны с разводом. Также 5 августа стало известно об объединении Wildberries и Russ. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.

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Владислав Бакальчук высказался о своем отстранении от Wildberries и слиянии компании с Russ. По словам мужчины, основательницу WB и его супругу Татьяну ждет та же участь, что и его. «Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. <…> Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», — написал Бакальчук в своем telegram-канале. Ранее Бакальчук заявил, что Wildberries подвергся рейдерскому захвату. Однако его супруга позже сказала, что это неправда, а слова мужа связаны с разводом. Также 5 августа стало известно об объединении Wildberries и Russ. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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