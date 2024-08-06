В Челябинске подрядчик сорвал ремонт стадиона

Трибуны следовало отремонтировать к августу, но этого не было сделано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске компания «АРС» сорвала ремонт стадиона спорткомплекса «Лидер» на Копейском шоссе. Как 6 августа заявили в пресс-службе челябинского УФАС, причиной выставили удорожание цены материалов.

«Подрядчик в декабре 2023 года стал победителем аукциона МБУ «Спортивный комплекс «Лидер». Требовалось выполнить работы по капитальному ремонту зрительных трибун стадиона на Копейском шоссе. Однако компания в установленный контрактом срок не приступила к выполнению работ», — заявили в УФАС.

В июле фирма объявила об одностороннем отказе от исполнения контракта. Это привело срыву работ, которые к августу, как предполагалось, выполнены не были.

На заседании комиссии надзорного ведомства компания не смогла доказать того, что не могла закупить материалы уже в декабре, когда получила подряд. Фирма получила аванс в размере 30% общей стоимости, то есть шесть миллионов рублей. Цена контракта составила 20 миллионов.

УФАС включило «АРС» в реестр недобросовестных поставщиков. Представители ведомства отметили, что объект является социально значимым, что требовало повышенной ответственности при исполнении контракта.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в компанию. К моменту публикации ответ не поступил.