Врачи из ХМАО спасли школьницу с единственной в России аномалией миндалин, похожей на рак

Врачи Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ) спасли десятилетнюю пациентку с редкой аномалией миндалин, симптомы которой похожи на рак. Это первый случай в медицинской практике в России. Об этом сообщили в telegram-канале СОКБ.
«Оториноларингологи Сургутской окружной клинической больницы прооперировали пациентку с редкой формой лимфоидно-сосочковой гиперплазией небных миндалин.<…> Случай единичный на территории РФ. Впервые подобная патология зарегистрирована в Японии», — говорится в сообщении.
Пациентку беспокоил дискомфорт в горле, который усиливался при глотании. После обследования врачи провели операцию по удалению миндалин. «Важность распознания этой специфической аномалии заключается в том факте, что несмотря на клинические признаки, имитирующие рак или множественные эпителиальные папилломы, процесс является доброкачественным и лечится двусторонней тонзилэктомией», — отметил врач-оториноларинголог Султанахмед Гаджимурадов.
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