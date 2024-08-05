05 августа 2024

Врачи из ХМАО спасли школьницу с единственной в России аномалией миндалин, похожей на рак

В ХМАО врачи прооперировали пациентку с редкой аномалией миндалин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО прооперировали пациентку с единственной в России аномалией миндалин
В ХМАО прооперировали пациентку с единственной в России аномалией миндалин Фото:

Врачи Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ) спасли десятилетнюю пациентку с редкой аномалией миндалин, симптомы которой похожи на рак. Это первый случай в медицинской практике в России. Об этом сообщили в telegram-канале СОКБ.

«Оториноларингологи Сургутской окружной клинической больницы прооперировали пациентку с редкой формой лимфоидно-сосочковой гиперплазией небных миндалин.<…> Случай единичный на территории РФ. Впервые подобная патология зарегистрирована в Японии», — говорится в сообщении.

Пациентку беспокоил дискомфорт в горле, который усиливался при глотании. После обследования врачи провели операцию по удалению миндалин. «Важность распознания этой специфической аномалии заключается в том факте, что несмотря на клинические признаки, имитирующие рак или множественные эпителиальные папилломы, процесс является доброкачественным и лечится двусторонней тонзилэктомией», — отметил врач-оториноларинголог Султанахмед Гаджимурадов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Сургутской окружной клинической больницы (СОКБ) спасли десятилетнюю пациентку с редкой аномалией миндалин, симптомы которой похожи на рак. Это первый случай в медицинской практике в России. Об этом сообщили в telegram-канале СОКБ. «Оториноларингологи Сургутской окружной клинической больницы прооперировали пациентку с редкой формой лимфоидно-сосочковой гиперплазией небных миндалин.<…> Случай единичный на территории РФ. Впервые подобная патология зарегистрирована в Японии», — говорится в сообщении. Пациентку беспокоил дискомфорт в горле, который усиливался при глотании. После обследования врачи провели операцию по удалению миндалин. «Важность распознания этой специфической аномалии заключается в том факте, что несмотря на клинические признаки, имитирующие рак или множественные эпителиальные папилломы, процесс является доброкачественным и лечится двусторонней тонзилэктомией», — отметил врач-оториноларинголог Султанахмед Гаджимурадов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...