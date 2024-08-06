В Челябинской области предупредили сотни ресторанов-нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильное училище. Челябинск., кастрюли, столовая, суп, общепит, еда, кухня, повар
Рестораны и столовые массово пропускали оформление ветеринарных документов Фото:

В Челябинской области предупреждения Россельхознадзор, а получил 305 ресторанов-нарушителей. Как 6 августа URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, точки общепита работают с животноводческой продукцией без регистрации в госсистемах.

«За семь месяцев Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 305 хозяйствующим субъектам региона. Компании занимались оборотом животноводческой продукции в пунктах общепита без регистрации в информсистемах ведомства», — отметили в офисе службы.

Россельхознадзор выявил, что из 817 предприятий, подавших заявления на оказание услуг в сфере общественного питания, около 60% работу не ведут. Деятельность прекратили 512 фирм. Остальные не оформляли электронные ветеринарные сопроводительные документы.

После предостережений более половины из указанных предприятий прошли процедуру регистрации и теперь функционируют в соответствии с требованиями закона. Это обеспечило контроль за качеством и безопасностью животноводческой продукции, используемой в сфере общественного питания.

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В Челябинской области предупреждения Россельхознадзор, а получил 305 ресторанов-нарушителей. Как 6 августа URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, точки общепита работают с животноводческой продукцией без регистрации в госсистемах. «За семь месяцев Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 305 хозяйствующим субъектам региона. Компании занимались оборотом животноводческой продукции в пунктах общепита без регистрации в информсистемах ведомства», — отметили в офисе службы. Россельхознадзор выявил, что из 817 предприятий, подавших заявления на оказание услуг в сфере общественного питания, около 60% работу не ведут. Деятельность прекратили 512 фирм. Остальные не оформляли электронные ветеринарные сопроводительные документы. После предостережений более половины из указанных предприятий прошли процедуру регистрации и теперь функционируют в соответствии с требованиями закона. Это обеспечило контроль за качеством и безопасностью животноводческой продукции, используемой в сфере общественного питания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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