Челябинский школьник взял бронзу на чемпионате мира по рукопашному бою. Фото

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Открытие военно-патриотического клуба "Альфа". Екатеринбург, единоборства, детская секция
Мальчик стал чемпионом России и занял третье место в Первенстве мира Фото:

Юный спортсмен из Челябинска Александр Кусков завоевал бронзовую медаль на Первенстве мира по рукопашному бою. В соревнованиях принимали участие 180 спортсменов из 14 стран, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Челябинск на стартах представил воспитанник спортшколы „Динамо“ Александр Кусков. В полуфинальном бою Первенства мира спортсмен завоевал бронзовую награду», — сообщили URA.RU в мэрии.

Мальчик также стал чемпионом Первенства России. Школьник выступал в категории «до 38 килограммов».

Юный челябинец занял третье место на первенстве мира
Юный челябинец занял третье место на первенстве мира

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Юный спортсмен из Челябинска Александр Кусков завоевал бронзовую медаль на Первенстве мира по рукопашному бою. В соревнованиях принимали участие 180 спортсменов из 14 стран, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «Челябинск на стартах представил воспитанник спортшколы „Динамо“ Александр Кусков. В полуфинальном бою Первенства мира спортсмен завоевал бронзовую награду», — сообщили URA.RU в мэрии. Мальчик также стал чемпионом Первенства России. Школьник выступал в категории «до 38 килограммов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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