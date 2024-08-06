Мальчик стал чемпионом России и занял третье место в Первенстве мира
Юный спортсмен из Челябинска Александр Кусков завоевал бронзовую медаль на Первенстве мира по рукопашному бою. В соревнованиях принимали участие 180 спортсменов из 14 стран, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Челябинск на стартах представил воспитанник спортшколы „Динамо“ Александр Кусков. В полуфинальном бою Первенства мира спортсмен завоевал бронзовую награду», — сообщили URA.RU в мэрии.
Мальчик также стал чемпионом Первенства России. Школьник выступал в категории «до 38 килограммов».
Юный челябинец занял третье место на первенстве мира
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