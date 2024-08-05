05 августа 2024

В ХМАО наркоторговцы, угрожавшие школьнику, сумели избежать наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркодилеры, угрожавшие школьнику из Нижневартовска расправой, сумели избежать наказания
Наркодилеры, угрожавшие школьнику из Нижневартовска расправой, сумели избежать наказания Фото:

Наркоторговцы, угрожавшие отрезать палец подростку из Нижневартовска за то, что тот якобы «кинул» наркошоп, смогли избежать наказания. Потерпевшие так и не смогли добиться возбуждения уголовного дела, рассказал URA.RU брат подростка.

«Уголовное дело до сих пор не заведено. Полиция передала материалы в Следственный комитет. Мы были на приеме у руководителя городского отделения [СК] — и этим все завершилось», — рассказал старший брат подростка.

В марте 2024 года наркодилеры угрожали расправой школьнику из Нижневартовска за то, что он якобы получил аванс за работу от наркошопа: деньги или запрещенные вещества для продажи, но не стал этого делать. Они предлагали местным жителям найти подростка, отрезать ему палец и снять расправу на видео в качестве доказательства. Родственники написали заявление, но уголовное дело так и не было возбуждено.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.

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Наркоторговцы, угрожавшие отрезать палец подростку из Нижневартовска за то, что тот якобы «кинул» наркошоп, смогли избежать наказания. Потерпевшие так и не смогли добиться возбуждения уголовного дела, рассказал URA.RU брат подростка. «Уголовное дело до сих пор не заведено. Полиция передала материалы в Следственный комитет. Мы были на приеме у руководителя городского отделения [СК] — и этим все завершилось», — рассказал старший брат подростка. В марте 2024 года наркодилеры угрожали расправой школьнику из Нижневартовска за то, что он якобы получил аванс за работу от наркошопа: деньги или запрещенные вещества для продажи, но не стал этого делать. Они предлагали местным жителям найти подростка, отрезать ему палец и снять расправу на видео в качестве доказательства. Родственники написали заявление, но уголовное дело так и не было возбуждено. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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