В ХМАО наркоторговцы, угрожавшие школьнику, сумели избежать наказания

Наркоторговцы, угрожавшие отрезать палец подростку из Нижневартовска за то, что тот якобы «кинул» наркошоп, смогли избежать наказания. Потерпевшие так и не смогли добиться возбуждения уголовного дела, рассказал URA.RU брат подростка.
«Уголовное дело до сих пор не заведено. Полиция передала материалы в Следственный комитет. Мы были на приеме у руководителя городского отделения [СК] — и этим все завершилось», — рассказал старший брат подростка.
В марте 2024 года наркодилеры угрожали расправой школьнику из Нижневартовска за то, что он якобы получил аванс за работу от наркошопа: деньги или запрещенные вещества для продажи, но не стал этого делать. Они предлагали местным жителям найти подростка, отрезать ему палец и снять расправу на видео в качестве доказательства. Родственники написали заявление, но уголовное дело так и не было возбуждено.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета ХМАО. Ответ ожидается.
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