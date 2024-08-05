Общество В Феодосии задержаны девять человек, которые избили боксера Дмитрия Двали 05 августа 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + Девять участников массовой драки в Феодосии обвинены в покушении на убийство чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девять участников массовой драки, избивших чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Об этом сообщили в СК РФ. «Девять участников массовой драки в Феодосии установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе, сообщили в СК РФ», — заявили в РИА Новости Спорт со ссылкой на СК. Всем девятерым предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Девять участников массовой драки, избивших чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Об этом сообщили в СК РФ. «Девять участников массовой драки в Феодосии установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе, сообщили в СК РФ», — заявили в РИА Новости Спорт со ссылкой на СК. Всем девятерым предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям