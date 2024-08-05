В Феодосии задержаны девять человек, которые избили боксера Дмитрия Двали

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Девять участников массовой драки в Феодосии обвинены в покушении на убийство чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали Фото:

Девять участников массовой драки, избивших чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Об этом сообщили в СК РФ.

«Девять участников массовой драки в Феодосии установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе, сообщили в СК РФ», — заявили в РИА Новости Спорт со ссылкой на СК. Всем девятерым предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона.

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Девять участников массовой драки, избивших чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Об этом сообщили в СК РФ. «Девять участников массовой драки в Феодосии установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе, сообщили в СК РФ», — заявили в РИА Новости Спорт со ссылкой на СК. Всем девятерым предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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