В Феодосии задержаны девять человек, которые избили боксера Дмитрия Двали

Девять участников массовой драки в Феодосии обвинены в покушении на убийство чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали
Девять участников массовой драки, избивших чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, задержаны и находятся в следственном изоляторе. Об этом сообщили в СК РФ.
«Девять участников массовой драки в Феодосии установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе, сообщили в СК РФ», — заявили в РИА Новости Спорт со ссылкой на СК. Всем девятерым предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.